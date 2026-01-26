El Gobierno y Podemos pactan la regularización de medio millón de migrantes que llegaron a España hasta 2025

Podemos ha pactado con el PSOE aprobar una "regularización masiva" de migrantes que acrediten haber llegado a España hasta finales de 2025, una medida que afectará a medio millón de personas, según estima la formación. Así lo ha anunciado la eurodiputada y candidata de Podemos a las elecciones generales, Irene Montero, en un acto en Madrid.

"Podemos ha conseguido un acuerdo con el Partido Socialista para que el Gobierno apruebe de inmediato una regulación", anunció la eurodiputada. "Tendrán papeles todas las personas que estuvieran aquí hasta el 31 de diciembre de 2025 y que puedan demostrar cinco meses de residencia", detalló la eurodiputada. Una estancia que puede demostrarse con el empadronamiento o con un informe médico, contrato de luz o certificado de envío de dinero, según ha expuesto.

Fuentes del partido han detallado que aquellos migrantes, además de los cinco meses de estancia, también deben carecer de antecedentes penales relevantes para acceder a esta regularización. Así, señalan que la acreditación de los cinco meses también podrá hacerse mediante billetes de transporte o certificados de asistencia a recursos sociales.

El pacto, según fuentes moradas, se articulará a través de un decreto que aprobará el Ejecutivo y "que no requiere de ser convalidado en el Congreso", al tratarse de una reforma del Reglamento de Extranjería ya existente, puesto que las modificaciones reglamentarias no necesitan aprobarse en la Cámara Baja. El partido estima que serán medio millón de personas las beneficiarias, que podrán acogerse a la regularización hasta el próximo 30 de junio.

El Gobierno aprobará esta medida en Consejo de Ministros este mismo martes 27 de enero, según confirman fuentes del Ministerio de Seguridad Social y Migraciones de Elma Sainz, que asegura que tiene "el objetivo de garantizar derechos y dar seguridad jurídica a una realidad social existente".

Estas solicitudes tendrán carácter automático. En el momento de presentación de la solicitud, apuntan desde Podemos, "quedarán suspendidos los procedimientos de retorno o las órdenes de expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso que pesaran sobre la persona". Además, cuando la solicitud se admita a trámite "se concederá una autorización de residencia provisional que permite trabajar de forma legal y acceder a otros derechos fundamentales, como la asistencia sanitaria", detallan desde Podemos.

Cuando la resolución sea favorable, se concederá una autorización de residencia por periodo de un año, y una vez que termine podrá solicitarse una autorización ordinaria conforme al Reglamento de Extranjería. España ha llevado a cabo varias regularizaciones migratorias durante la democracia, la última fue en el año 2005 durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que hizo que 572.961 personas accedieran a la residencia. En ese real decreto introdujo la vía del arraigo como figura para obtener un permiso de residencia en España, en virtud del cual se deben demostrar tres años de residencia en el país, tener una oferta de trabajo y acreditar la ausencia de antecedentes penales. La vía del arraigo es a día de hoy la principal salida a la irregularidad administrativa.

"Miedo a ir al médico"

Irene Montero abrió el acto 'Regularización son derechos', al que asistieron representantes de la plataforma Regularización Ya, firmantes de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para llevar a cabo esta regularización extraordinaria. La medida se admitió a trámite en el Congreso por todos los partidos a excepción de Vox (310 votos a favor y 33 en contra), pero desde entonces está varada en el trámite parlamentario ante la falta de acuerdo político. Una situación que se desbloquea esta semana con la aprobación del real decreto.

La eurodiputada comenzó el acto denunciando la situación de Estados Unidos, donde los agentes del ICE han matado a disparos a dos personas en los últimos días, para pasar a dibujar una España similar. "Hay personas que viven en España con miedo a pasear por las calles de su barrio", comenzó la eurodiputada. "Miedo también de ir al médico si están enfermos o de llevar a sus hijos al médico, porque eso se puede convertir en un momento de riesgo en el que la policía les detenga y les lleve a un centro de internamiento", continuó la dirigente. "Miedo de ir a los servicios sociales, miedo de denunciar una agresión sexual mientras trabajas en un campo recogiendo fresas en Huelva", siguió relatando la candidata de Podemos.

La dirigente morada aprovechó además para lanzar una petición a sus seguidores y mantener su apoyo porque "el método Podemos funciona". "Siempre que nos veáis pelear, manteneros firmes, que nos llueven críticas por no hacer lo que los demás quieren que hagamos", argumentó. "Siempre que nos veáis pelear, recordad esto, que el método Podemos funciona, que gracias a que nos plantamos y a que no nos rendimos a pesar de la presión, podemos negociar y ganar derechos".

