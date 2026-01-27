Testigos propuestos por el fiscal defienden ante el tribunal la participación de Pujol Ferrusola en negocios en México y Gabón

El juicio a la familia Pujol por la fortuna oculta en Andorra se le está complicando a la Fiscalía Anticorrupción. En todas las vistas, los primeros testigos en declarar son los propuestos por las acusaciones, que en este caso ejercen el ministerio público y la Abogacía del Estado. Buena parte de los que han declarado este martes ante el tribunal han confirmado la participación de Jordi Pujol Ferrusola, el primogénito del expresidente catalán, en los principales negocios bajo sospecha: Azul de Cortés en México y proyectos de electricidad en Gabón. En ambos participó Isolux Corsán, cuyo expresidente Luis Delso, también se sienta en el banquillo de los acusados.

Solo se han salido de la tónica los vendedores de unas fincas en Madrid que, al igual que los de otras en L'Hospitalet de Llobregat, están poniendo en apuros al hijo del exmandatario, al señalar que ignoran por qué debían pagarle. Este martes dos testigos han relatado que la constructora Isolux les "impuso" la contratación de una de sus empresas de Pujol Ferrusola y el pago de más de 697.000 euros (según la factura), porque "si no, la operación no salía adelante".

El primer testigo en declarar ha sido Julio Bonis, quien firmó en México los fideicomisos necesarios para poner en marcha la operación Azul de Cortés, en la que Luis Delso y su vicepresidente hasta 2016, José Gomis Cañete, contaron como socio con el hijo mayor del expresidente de la Generalitat, con el que lograron multiplicar por seis sus beneficios. El propio Gomis Cañete declaró como testigo ante el tribunal la importante rentabilidad que les había generado la operación, consistente en el desarrollo de un complejo turístico en Baja California, con 4.000 viviendas, hoteles, campos de golf y otros servicios.

Bonis, gerente único de Juandro Consultores, una de las empresas que impulsó el proyecto Azul de Cortés, ha explicado que conoció a Pujol Ferrusola a través de su padre, el expresidente Jordi Pujol Soley, al que, como dirigente y fundador de Coalición Canaria, acudió en 1993 para que le prestase uno de sus diputados en el Congreso para poder formar grupo parlamentario. La formación insular había sacado en esas elecciones cuatro diputados y le faltaba uno, que fue cedido por CiU. A partir de ahí, Bonis cultivó la amistad con el exmandatario catalán.

Martin Francisco Sicilia Pardos, de Técnicas Reunidas, durante su declaración como testigo ante el juicio a los Pujol. / EPC

En su declaración ante el tribunal, Bonis ha justificado todas las operaciones y su participación en el operativo con el que poder actuar en México alguno de los socios debía residir en el país, requisito que él cumplía. Para Anticorrupción actuó como testaferro de Jordi Pujol Ferrusola, porque con su empresa se desviaron beneficios de Isolux Corsán hacia el primogénito y los entonces directivos de la constructora beneficiados.

Por su parte, Carlos Jaime Pagés ha explicado que a través de Costa Perla y Costa Cortés cobró de Juandro Consultores lo que le correspondía por su labor de supervisión de los subcontratos necesarios para Azul de Cortés. No ha aportado ningún detalle, porque ha sostenido que no los recuerda dado el tiempo transcurrido desde 2006 hasta ahora.

Gabón y las fincas de Madrid

El olvido por el tiempo transcurrido y los problemas de audición de unos testigos de edad avanzada están siendo una constante en el juicio. Este martes el que mayor dificultad para escuchar mostraba ha sido José Augusto Anes Ferreira, que ha necesitado que una funcionaria se pusiera a su lado para reproducirle al oído las preguntas que le hacían tanto el tribunal como los abogados.

Antes, que fue representante de Isolux en África, estaba citado a propuesta del fiscal Fernando Bermejo en relación con el proyecto de redes eléctricas en Gabón por el que esa compañía pagó a Pujol Ferrusola. Ha explicado que Delso le presentó al hijo del expresidente catalán, y que fue este quien propuso a Isolux invertir en el país africano. Para ello les presentó a los hermanos Duró, que contribuyeron a que la empresa pusiera en marcha sus negocios, motivo por el que se pagó a Project Marketing, una de las empresas del hijo del expresidente.

Los dos testigos que han puesto en aprietos a Pujol Ferrusola, Lorenzo Carlos Méndez y María del Carmen Tejedor García, han relatado que la constructora Isolux les impuso la contratación de Imisa, una de las mercantiles del hijo del expresidente, para llevar a cabo una operación de compra de unas fincas en Madrid, en el kilómetro 10 de la carretera de Andalucía y en el distrito de Villaverde. En la contabilidad de Imisa figura una factura del 3 de diciembre de 2001 por un importe de 697.174 euros dirigida a la sociedad Adhoc Estrategia, que intervino en la transacción. Méndez ha declarado que no conocía a Imisa, lo que ha llevado a la defensa a preguntar si sabía si Isolux había llegado a ellos a través de Pujol Ferrusola, extremo que el vendedor de los terrenos ha dicho desconocer.

También ha declarado el senador de CiU y expresidente del Puerto de Tarragona, el abogado Lluís Badia, que ha admitido que participó, junto con Pujol Ferrusola y otras personas, en la creación de una sociedad vinculada a un proyecto turístico en Croacia (Croatagna). Él invirtió, según datos oficiales, 710.000 euros y, al cabo de un tiempo, recuperó ese capital.

El testigo se ha desvinculado de la operación de Puerto de Rosario impulsada por el hijo del expresidente en Argentina y en la concesión de algunas adjudicaciones en el Puerto de Tarragona cuando él era su presidente. "De eso se encargaba el director del puerto", ha repetido varias veces a las preguntas de acusaciones y defensas.

