El PP denuncia que el indulto a García Ortiz "no es lo que piden los españoles"
El Partido Popular critica la intención del Gobierno de indultar al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tras la petición de dos ciudadanos particulares
El Partido Popular (PP) no tardó en arremeter contra el eventual indulto al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, después de que el Gobierno, a través del Ministerio de Justicia del que es titular Félix Bolaños, haya iniciado los primeros trámites para un futuro perdón de su condena por revelación de secretos, dictada a final de 2025 por el Tribunal Supremo (TS). Todo ello tras la petición de dos ciudadanos particulares.
En declaraciones a los medios de comunicación en un acto en Madrid, el vicesecretario de Hacienda del primer partido de la oposición, Juan Bravo, afirmó que se trata de "conductas que estamos viendo, de manera reiterada, por parte del Gobierno", en alusión al indulto que en el año 2021 se concedió al líder de ERC, Oriol Junqueras, y el resto de condenados por sedición, también por el TS, en 2019.
Para Bravo, "yo no creo que eso sea lo que piden los españoles, seguro que no", remarcó. Bravo, responsable del área de Transportes en Génova y como tal quien ha llevado la voz cantante entre los de Alberto Núñez Feijóo en toda la crisis del accidente de Adamuz (Córdoba), aseguró que "lo que tenemos que preocuparnos ahora es del accidente, de las víctimas, de los heridos... eso es lo que realmente nos importa".
E igualmente, Bravo reclamó que el Ejecutivo impulse un nuevo decreto que incluya la revalorización de las pensiones, después del ómnibus que fue rechazado este martes por la mayoría parlamentaria en el pleno extraordinario ante el rechazo tanto del Grupo Popular como de Vox y Junts per Catalunya. "Eso es lo que realmente importa a los españoles", subrayó Bravo, quien se mostró convencido de que, como el año pasado, Moncloa impulsará un nuevo decreto 'limpio', es decir, que únicamente contenga la actualización de la paga a los jubilados.
