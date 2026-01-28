Sumar presiona por volver a aprobar el decreto ómnibus sin desgajar la subida de pensiones

Sumar presiona para que el Gobierno mantenga posiciones y vuelva a aprobar en Consejo de Ministros el decreto ómnibus en los mismos términos en que decayó este martes en el Congreso. PP, Junts, Vox y UPN rechazaron el texto, que incluía la subida de las pensiones junto a otras medidas del escudo social como la suspensión de desahucios a familias vulnerables o las ayudas al bono social. Estas fuerzas políticas se comprometieron a apoyar la subida de las pensiones si el Ejecutivo la llevaba en un decreto independiente del resto de propuestas.

El año pasado se produjo esta misma situación en el Congreso, donde estos partidos rechazaron la subida de pensiones por ir en un decreto ómnibus. Por entonces, el Gobierno garantizó la aprobación de esta medida en segunda vuelta llevándolo a un decreto independiente, que salió adelante con el apoyo de PP y Junts. En esta ocasión, sin embargo, Sumar está presionando públicamente para no sacar ninguna de las medidas del escudo social, vinculadas a la subida de las pensiones en el actual texto.

Tanto el ala socialista del Gobierno como la de Sumar han centrado su discuso en responsabilizar al PP de que no se haya aprobado la subida de las pensiones, al considerar que los populares buscan "excusas" para no apoyar esta medida con tal de dañar al Ejecutivo. "Parece que la responsabilidad le corresponde al Gobierno, cuando hay partidos irresponsables que, por motivos espurios, están votando en contra", defendió la vicepresidenta primera, María Jesús Montero.

Los ministros del PSOE han evitado desvelar por ahora cuáles serán sus próximos pasos, pero el socio minoritario del Ejecutivo, en cambio, sí ha dejado claras sus posiciones y pide abiertamente mantener el mismo texto para aumentar la presión sobre la oposición.

En esta tesis se mantuvo la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que pidió este miércoles mantener íntegro el decreto ómnibus. "Quien tiene que rectificar es el PP, que ha golpeado a 10 millones de pensionistas en España", defendió en una entrevista en TVE. “El Gobierno hizo lo que tenía que hacer", argumentó, abogando por mantener el texto tal y como se votó este martes en el Congreso.

Una idea que defendió también el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, en declaraciones a medios de comunicación este miércoles: "Nuestra posición política es que hay que volver a dar el texto del decreto ley con el escudo social y defenderlo para que salga adelante. Porque no puede ser", argumentó.

Bustinduy insistió en su intención de mantener todas las medidas en un mismo paquete: "Todo lo que hay es la subida de las pensiones y el escudo social que incluye la prohibición de cortar los suministros a las familias vulnerables, la moratoria de los desahucios a familias vulnerables y el bono social eléctrico. Entonces, a mí que me expliquen cuál de esas partes hay que quitar. ¿Cuál de esas partes hay que quitar y por qué? ¿Cuál está bien? ¿Cuál está bien?", se preguntó.

