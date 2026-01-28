La borrasca Kristin recorre España dejando carreteras cortadas, trenes cancelados y clases suspendidas

La borrasca Kristin mantiene este miércoles 102 carreteras afectadas por la nieve y tampoco se puede circular por otras 36 que están inundadas a causa de la lluvia, además ha provocado el cierre de colegios, la alteración de redes eléctricas y ha dejado copiosas nevadas en la Comunidad de Madrid, Castilla y León y Castilla-La Mancha.

Salvo Navarra, todas las comunidades autónomas amanecieron hoy en alerta por nieve, lluvia o viento, avisos que se han mantenido durante la tarde y con alerta roja en Almería (Andalucía) por peligro extraordinario a causa de vientos de hasta 130 kilómetros por hora (km/h).

Casi 140 carreteras afectadas por Kristin

Hay 102 carreteras afectadas por la nieve, dos de ellas de la red principal que están transitables con precaución y 16 vías secundarias cerradas al tráfico, mientras que tampoco se puede circular por otras 36 que están inundadas a causa de la lluvia.

Las carreteras de la red principal afectadas son: La A-62 en Rodasviejas (Salamanca) y la A-66 entre Mayalde (Zamora) y Beleña (Salamanca), según la información facilitada por la Dirección General de Tráfico (DGT).

Además, la nieve ha obligado a cerrar al tráfico 16 vías secundarias: la AL-5405, en Las Tres Villas (Almería); la A-395 y la A-4025, en Sierra Nevada (Granada); la ZP-5404, en Tarazona (Zaragoza); la TE-68, en Guadalaviar (Teruel); la LN-8, en El Quempu (Asturias); la CC-437, en Pico Villuercas (Cáceres); y la OU-122, en Lardeira (Ourense); y en Navarra la NA-2011, en Pikatua, y la NA-2012, en Irati.

La lluvia ha provocado el corte de 36 vías de la red secundaria, 32 de ellas en Andalucía, especialmente en las provincias de Cádiz y Granada; así como dos en León, una en Badajoz y otra en Cáceres.

Asimismo, por desprendimientos están intransitables 5 vías secundarias y convencionales, tres de ellas en Andalucía: la N-323, en Carcheles (Jaén), la A-8152, en Lebrija (Sevilla) y la N-331, en Antequera (Málaga), además de la AB-206, en Albacete; y la EX-373, en Hinojal (Cáceres).

También se ha dejado notar la intensidad de la borrasca en carreteras de Castilla y León como la AV-932, en Piedrahita, y la AV-901, en Burgohondo, ambas en Ávila; la LE-126, en La Baña, y la LE-321, en Redipuertas, las dos en León; La ZA-103, en San Martín de Castañeda (Zamora); y la DSA-191, en Candelario (Salamanca).

En total todavía quedan 1.794 kilómetros de carreteras afectados por algún nivel de alerta.

SALAMANCA, 28/01/2026.- Varios viandantes caminan por Salamanca durante una nevada este miércoles. EFE/ JM García / JM GARCÍA / EFE

Vecinos desalojados

Alrededor de 350 vecinos de las pedanías pacenses de Valdebótoa y Gévora han sido desalojados esta tarde como medida preventiva ante la crecida de los ríos Gévora y Zapatón, cuyos niveles de caudal casi triplican a los que registran habitualmente.

El desalojo, enmarcado -según fuentes del Gobierno regional- como medida para reducir riesgos dentro del programa operativo del Plan Territorial de Protección Civil de Extremadura (Platercaex), afecta a vecinos cuyas viviendas están próximas a ambos ríos.

El río Gévora presenta un caudal con un nivel de 3,80 metros, casi el triple del que registraba antes de la llegada de la borrasca mientras que el río Zapatón ha pasado de 1,30 a 3,80 metros, según datos del Sistema de Información de Redes Automáticas (SIRA) de las 19,00 horas.

Una decena de personas han sido desalojadas por los servicios de emergencia en la zona de la Estación de Jimera de Líbar (Málaga) por la crecida del río Guadiaro, según ha informado el 112.

Y desde el Ayuntamiento de Jaén, ante la subida del nivel de agua en la vega de los ríos del entorno de la capital, se ha ordenado el desalojo preventivo de viviendas que podían verse afectadas en sus cauces, medida que afectaba a un centenar de vecinos.

Riesgo "extraordinario" en Andalucía

En Andalucía, la Agencia de Emergencias ha enviado el mensaje Es-Alert a los teléfonos móviles de los ciudadanos de 36 municipios del Valle del Almanzora y Los Vélez por la alerta roja por viento en esas zonas de Almería.

Solo en esa comunidad, el temporal ha dejado más de mil incidencias, la mayoría en Sevilla (425), Cádiz (410) y Jaén, con otras 271.

Kristin ha provocado cortes en carreteras, con algunas anegadas y otras con la circulación restringida por la nieve, colegios sin clase en 77 municipios -en las provincias de Almería, Málaga y Cádiz-, retrasos en el transporte y cortes de luz que han dejado sin suministro a más de 170.000 personas.

En Sevilla han caído árboles en varias calzadas, los parques están vallados y perimetrados en Málaga, y en Granada el Patronato de La Alhambra ha limitado por segundo día consecutivo el acceso peatonal a zonas del conjunto monumental. La estación de esquí de Sierra Nevada permanece cerrada por tercer día consecutivo.

Asimismo, ha habido incidencias en los servicios ferroviarios en Andalucía que han afectando a la circulación de varios trayectos.

Por su parte, Ceuta se ha quedado sin conexión marítima o aérea con la península por culpa del viento.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha indicado hoy que el aviso especial por el paso de la borrasca sigue activo hasta este jueves por precipitaciones generalizadas en la península y Baleares.