Alejandro Nolasco, candidato de Vox en Aragón: "Si sobra agua, que evidentemente sobra, se puede dar a nuestras regiones vecinas"

-¿Quién manda en Vox Aragón? ¿Santiago Abascal o Alejandro Nolasco?

-Bueno, también estoy en el comité nacional. Absolutamente todas las decisiones que se toman en Vox son colegiadas y se votan por mayoría. El programa no es otra cosa que la aplicación del programa nacional, con las peculiaridades que tiene Aragón. Pero la lucha contra la inmigración ilegal o la okupación son temas generales que defendemos en Extremadura o aquí.

-¿Entiende que haya gente que diga que son un partido tutelado desde Madrid? Lo digo por el 'no' a los presupuestos de Zaragoza que ya estaban pactados, por la salida del Gobierno o por el rechazo a las cuentas autonómicas.

-No, no lo entiendo. Aquí tenemos a la portavoz del Gobierno, que es la asesora de Sánchez y repite como un loro hasta cosas que son malas para Aragón, como la financiación singular de Cataluña, que encima compara con las ayudas al funcionamiento de Teruel. Me parece de vergüenza que otros partidos o personas puedan pensar que hay una tutela en Vox, sencillamente porque las ideas son las mismas desde que se fundó el partido, no hemos cambiado un ápice. Los que deben dar explicaciones son los que cambian de opinión en función de las encuestas. O los que dicen en Valencia y en Murcia que están a favor del trasvase del Ebro y aquí en contra. Santiago Abascal y yo pensamos, en lo fundamental, lo mismo.

-Defiende el trasvase del Ebro.

-La postura de Vox es la conexión hidrográfica de todas las cuencas, porque estamos tirando el agua con tratados como el que tenemos con Portugal. Si se hacen las obras hidráulicas necesarias, los Monegros podrían ser una huerta. Es muy triste ver como un agricultor ve correr el agua sin poder usarla, por eso hay que hacer estas obras y, si sobra, que evidentemente sobra por el tipo de caudal, se puede dar a nuestras regiones vecinas. Porque esto no son unos reinos de taifas medievales. Y asegurando el caudal ecológico del Ebro, porque también habría agua para eso. Por cierto, el trasvase lo inició el PSOE de Marcelino Iglesias, pero vieron que no era popular y entonces el PP lo defendió, para luego negarlo. Y ahora los dos lo niegan mientras dicen otra cosa en Murcia o en Valencia.

-¿El trasvase será una línea roja para apoyar una investidura o entrar en un Gobierno de Jorge Azcón?

-El señor Azcón primero debe responder por qué no ha presentado presupuestos ni para 2025 ni para 2026. Porque lo último que presentó fueron unas diapositivas de PowePoint, no un documento de 8.000 folios que hay que llevar a las Cortes y que tampoco nos ha enseñado. Lo único que tiene este proyecto son propuestas estrellas que llevan anunciando 16 meses. Más que líneas rojas, hablamos de premisas para sentarnos a negociar. Hay dos temas muy importantes. La limpieza de los cauces de los ríos, que se puede hacer ya mismo y ni siquiera han levantado el teléfono para hablar con las confederaciones. O se puede hacer un fondo, como en Valencia, para pagar las posibles multas a aquellos entes privados o públicos que limpien los cauces y les sancionen. El segundo tema es la lucha contra la inmigración ilegal. Nos dicen que no tienen competencias, pero podrían haberse negado en julio de 2024 al reparto de los menas en Aragón, y no lo hicieron.

-Volviendo a la campaña, llama la atención que en algunos carteles aparezcan usted y Abascal pero solo salga el nombre de este último.

-No, aparece mi nombre.

-No, hay alguno que solo aparece el de Santiago Abascal.

-No tengo constancia, será de algún acto. En las redes sociales, le garantizo al 100% que cuando sale Abascal es porque habla solo. Me hace mucha gracia que el PP y el PSOE se mueran de ganas de que vengan Feijóo y Sánchez, incluso Ayuso que no tiene nada que ver porque no es la presidenta del partido, y se quejan de que Abascal viene mucho.

Uno de los carteles electorales de Vox para las elecciones del 8F en Aragón. / Pablo Ibáñez

-¿Temió no repetir como candidato?

-No, siempre he dicho que estaba a disposición del partido, que es un proyecto común. Esto no va de personas ni de logos. Entiendo que hay partidos que, como no tienen ideas, ponen a personas porque son muy buenos o hablan muy bien. Nosotros hablaremos mejor o peor, pero defendemos unas ideas y no vamos a traicionar a los votantes.

-Compartió once meses de Gobierno con Azcón. ¿Qué opinión le merecen los posteriores?

-Han sido nefastos. Han servido para que PP y PSOE pacten la ley de energía y destruyan, o quieran destruir, el Maestrazgo. Han sido meses para revertir las políticas que estábamos haciendo. Solo se ha bajado un impuesto, cuando estábamos en el Gobierno.

-Pero no ha habido más presupuestos.

-Eso es otra gran mentira del PP. Se pueden bajar en cualquier momento mediante una modificación en las Cortes. Hemos presentado un montón de propuestas vinculantes y PP y PSOE nos las votaron en contra sin ni siquiera presentar una enmienda. Son unos estafadores.

-¿Van a exigir volver a entrar en un Gobierno con Azcón, como ya ha anticipado Abascal en Extremadura?

-Primero hay que ver cómo quedan las elecciones. Queremos cambiar las políticas socialistas del PP y del PSOE. Ya veremos si la mejor forma es entrando en un Gobierno o desde fuera.

-¿Cómo puede influir esa negociación en Extremadura que se está llevando ahora a cabo?

-Es difícil saberlo, porque el PP dice una cosa en cada sitio y cada miembro del PP es distinto. María Guardiola dice unas cosas y Azcón dice otras, aunque cada vez se parecen más. ¿Puede condicionar un resultado a otro? Creo que no, habrá que ver qué es lo que dice el señor Azcón, si sigue la línea de Feijóo de hace dos semanas, si sigue la de hoy o si sigue la de ayer. O si coincide con Pérez Llorca, que hace lo que hemos pedido a Azcón en Aragón. Es la esquizofrenia del PP, que se manifiesta aquí en contra de Mercosur, a ratos, y a otros les parece bien.

El candidato de Vox el 8F, Alejandro Nolasco, durante la entrevista. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

-El acuerdo de Mercosur pudo salir adelante con el voto favorable de Meloni. ¿Cómo van a convencer a los agricultores de que no harán lo mismo que ella en Europa?

-No entiendo muy bien la pregunta.

-Meloni votó sí a ese acuerdo y no me negará que, aunque esté en otro grupo, es una de las referentes de Vox.

-Patriots, el grupo al que pertenece Vox, votó en contra. No puedo hablar por otras personas ni por otros grupos. Compartimos muchas cosas con otros líderes políticos como Trump o Meloni, como las políticas de lucha contra la inmigración ilegal. Meloni tiene una gran amistad con nuestro presidente nacional, pero pertenece a otro grupo. Lo que importa es lo que ha votado Vox.

-Alvise se presenta en Aragón. ¿Cuánto les puede perjudicar?

-Entiendo gran parte del cabreo de los votantes de opciones como SALF. Muchas personas están hasta las narices de los partidos tradicionales, pero, honradamente, creemos que la mejor manera de canalizar esas aspiraciones es a través de Vox.

-La financiación autonómica va a estar en el centro del debate del 8F. ¿Qué modelo propone Vox?

-El gran chiringuito por el que se cuelan miles de millones es este estado artificial con 17 parlamentos y una estructura absolutamente desbordada. Ya no hablamos de los tres millones de la estrategia de perspectiva de género para la bicicleta que ha hecho Octavio López o de los 33 millones de la estrategia aragonesa contra el cambio climático, que más allá del nombre nadie sabe lo que es. No hablamos de los millones que se van en cooperación al desarrollo, cuando aquí estamos agonizando. El modelo es dar a cada cual lo suyo y redistribuir de manera equitativa los recursos. No puede ser que los separatistas vascos o catalanes, por aritmética, se los lleven todos. El Estado de las autonomías no es un beneficio para las comunidades autónomas o, mejor dicho, para las regiones.

-¿Descarta una repetición electoral tras el 8F? ¿Cree que la gente lo entendería?

Noticias relacionadas

-La gente no ha entendido que, por un capricho de Azcón, vayamos a unas elecciones. Busca cortar el crecimiento de Vox, hundir al PSOE y ver si le salen los números con TeruelExiste o el PAR para seguir aplicando políticas socialistas. Pero creo que la gente no entendería que Azcón quisiera repetir ese capricho. Es una incógnita, porque cuando hablo con Azcón, parece que estoy negociando con un presidente de Podemos.

Suscríbete para seguir leyendo