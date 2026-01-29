Un testigo del juicio a los Pujol: "Tuve una cuenta en Andorra, porque en Cataluña era casi una tradición familiar hace 40 años"

En el juicio a la familia del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol Soley ya han entrado en escena las cuentas bancarias en Andorra donde ocultaron su fortuna. Uno de los testigos ha provocado risas en la sala de vistas cuando ha admitido que tuvo "una cuenta en Andorra, porque aquí [en referencia a Catalunya] era casi una tradición familiar hace 40 años". De esta forma ha explicado Xavier Plana Bassols por qué el hijo mayor del expresidente de Generalitat, Jordi Pujol Ferrusola, le prestó siete millones de pesetas (42.000 euros) en el Principado y luego, cuando pudo, le devolvió nueve (54.000) en una cuenta en el país vecino sin que mediara contrato alguno entre ambos. Otra declarante, en cambio, no supo explicar por qué se habían abonado seis millones de pesetas (36.000 euros) desde una cuenta suya también en Andorra a otra del primogénito del exmandatario, aunque apuntó al gestor de sus fondos, Josep María Pallerola, el mismo que tenía la familia Pujol en el Principado.

Previamente, otra testigo había justificado el ingreso de 13,4 millones de pesetas (805.340 euros) en una cuenta abierta a su nombre en el país vecino por la compra de unas joyas por parte del primogénito del exmandatario catalán, aunque ha dicho desconocer otros ingresos y transferencias por valor de 50 millones de pesetas a una joyería de Nueva York especializada en la venta de brillantes. "No tengo ni idea", ha aseverado. La fiscalía sostiene que los fondos de dicha cuenta pertenecían realmente al hijo del expresidente.

Montserrat Esteve Puig ha admitido que abrió una cuenta en la Banca Reig de Andorra, que después acabó en Adbank, en la que Pujol Ferrusola hizo ese ingreso, porque era lo que le debía como cliente de la joyería que ella regentaba en la calle Ganduxer de Barcelona, a unos metros de donde el hijo del expresidente tenía su oficina. Por el tiempo transcurrido, la mujer no guarda ninguna documentación de la compra. La testigo ha asegurado que desconoce que también que desde esa cuenta se compraran divisas. "Yo no he comprado divisas nunca. Ni he dado órdenes a nadie para ello", ha aseverado.

La cuenta en Andorra la abrió por recomendación de un gestor que le dijo que estaría bien tenerla por si tenía clientes de ese país y podían pagarle ahorrándose el IVA. Al negar las transferencias a la joyería de Nueva York, Esteve ha declarado que sí tenía relación con el establecimiento, dado que organizó exposiciones de sus brillantes en Barcelona, aunque luego la entidad se ocupaba de la transacción directamente con el cliente.

Esteban Urreiztieta, subdirector del diario 'El Mundo', por su parte, ha explicado el contenido de una entrevista que realizó en su día a Gustavo Shanahan, director de Puerto Rosario, operación en la que Pujol Ferrusola obtuvo importantes beneficios en Argentina. El periodista ha relatado que en esa conversación, el que era responsable de esa infraestructura le comentó que el dinero provenía de Suiza, Panamá y Liechtenstein, aunque solo le aportó un correo electrónico que rezaba: "El dinero te llegará desde Suiza". El informador ha reconocido que el que fuera responsable de Puerto Rosario no le entregó pruebas relativas a ninguno de los paraísos fiscales que le mencionaba.

El pantallazo

Fue 'El Mundo', precisamente, quien publicó el 7 de julio de 2014 un pantallazo de las cuentas de los hijos del exmandatario catalán (él no era titular de ninguna) en el país vecino, donde guardaban los fondos que no declararon a Hacienda hasta ese año, tras estallar el escándalo. El periodista ha aclarado que el autor de ese artículo fue otro periodista, Fernando Lázaro, ya fallecido. A la pregunta de si sabía si ese pantallazo lo podía haber facilitado el excomisario José Manuel Villarejo u otros miembros de la denominada policía política, Urreiztieta ha explicado que lo desconoce, aunque si lo supiera tampoco lo podría desvelar por el secreto profesional.

Subrayó que esa noticia y la reproducción del pantallazo de las cuentas provocaron, a los pocos días, la confesión del expresidente de la Generalitat sobre la fortuna oculta en Andorra, lo que demuestra que la "veracidad" de la información "es incuestionable". La fiscalía considera que esos fondos provienen de presuntas comisiones vinculadas a la adjudicación de obras públicas y, de ahí, la acusación de blanqueo de capitales. La defensa de la familia Pujol, sin embargo, sostiene que el dinero procede del legado que dejó a la familia el padre del expresidente, Florenci Pujol, que amasó una fortuna.

La acusación pública ha intentado profundizar en el uso presuntamente instrumental de diferentes cuentas corrientes y operaciones por parte de Pujol Ferrusola para supuestamente blanquear fondos. En este sentido, ha sido interrogada Carolina Junco, titular de una cuenta bancaria en la que se registró un ingreso de más de 105.000 euros por parte de Pujol Ferrusola en diciembre de 2024. La testigo ha subrayado que ella no sabe nada de ese ingreso y que al hijo del expresidente solo le ha saludado un par de veces, porque el que tenía contacto con él era su marido ya fallecido.

Otro pago en Andorra

Otro testigo, Igor Victorovich Mozgovoy, dueño de la empresa Euroenergo, ha confirmado que hizo una transferencia de nueve millones de pesetas a una cuenta corriente de Jordi Pujol Ferrusola en Andorra porque se lo indicó Gestión por Objetivos, que, según el fiscal, fue contratada como asesoría para la obtención de unos terrenos en el Puerto de Tarragona para construir un almacenamiento de hidrocarburos. Como presidente de la autoridad portuaria figuraba Lluis Badia que, posteriormente, fue senador por la extinta Convergència i Unió (CiU). Según el administrador de la mercantil Gestión por Objetivos, Xavier Plana Bassols, esa cantidad correspondía a la devolución de un préstamo que le había hecho Pujol Ferrusola por unas obras.

También ha comparecido ante el tribunal el abogado mexicano Óscar Uribe Chávez, que fue asesor fiscal de Malpaso, propiedad de Bernardo Domínguez Cerecedes, uno de los empresarios acusados por haber supuestamente ayudado a los Pujol a blanquear. Uribe ha declarado que los 90.000 euros que Malpaso transfirió a la esposa del expresidente catalán, Marta Ferrusola, ya fallecida, obedecían a la cantidad que ella había depositado por unos libros del abuelo de la familia, trabajo que llegó a realizarse a pesar de lo acordado.

