Los partidos de Aragón se comprometen por la vivienda sin aclarar cuáles serán sus pactos

Ágil, dinámico y con cruces dialécticos. El debate a ocho de RTVE moderado por el periodista Xavier Fortes ha sido un verdadero debate en el que los ocho principales aspirantes a la Presidencia del Gobierno de Aragón en las elecciones anticipadas del próximo 8 de febrero han mostrado sus principales cartas y han podido abordar cuestiones fundamentales para los intereses de los aragoneses, como el problema del acceso a la vivienda, la financiación autonómica, el riesgo de un trasvase del Ebro o la despoblación que afecta a la comunidad. Lo que no ha quedado claro tras este debate es la política de pactos que desarrollará cada partido político y, a pesar de que uno de los bloques del debate se dedicaba a ello, los candidatos no han desvelado sus cartas y esperarán al 9 de febrero para hacer sumas.

El presidente de Aragón y candidato del PP, Jorge Azcón, le ha reprochado a Vox que su falta de apoyos en los presupuestos de 2026 fue lo que provocó este primer adelanto electoral de la historia. Sin embargo, aunque le han preguntado otros candidatos, no ha respondido a la pregunta sobre los pactos postelectorales en Aragón. Para la candidata del PSOE, Pilar Alegría, está claro que "si les da la suma, PP y Vox volverán a pactar" y se ha presentado como la "única alternativa para sacar a las derechas" del Ejecutivo aragonés.

Desde Teruel Existe, su candidato Tomás Guitarte lanzaba también una pregunta concreta: "Hoy deberíamos saber cuántos de los que estamos aquí estamos dispuestos a que Vox no vuelva a ser vicepresidente del Gobierno". Nadie le ha respondido. Y él mismo, preguntado por el candidato de CHA, Jorge Pueyo, si apoyará al PP de Azcón, tampoco ha respondido con claridad. El único que ha aclarado cuál será su postura ha sido el candidato del PAR, Alberto Izquierdo, que ha explicado que "solo apoyaremos el gobierno si preside el candidato que más votos tenga", con la intención de seguir aportando "responsabilidad y estabilidad" en la comunidad autonóma, como ha hecho el PAR en toda su historia, ya que ha participado en todos los gobiernos de Aragón.

Por momentos, en el debate han coincidido todos los candidatos frente a los comentarios racistas y xenófobos del candidato de Vox, que no ha parado de hacer proclamas contra el islam y los migrantes, e incluso el bulo desmentido por todos los organismos oficiales de que "los menas cuestan 4.900 euros al mes". La candidata de IU-Sumar, Marta Abengochea, le respondía con un sincero "¡qué pereza!" y llamaba al resto de contendientes a hacer oídos sordos "a los argumentos del odio".

En uno de los momentos más tensos del debate, tanto Pueyo (CHA) como Goikoetxea (Podemos) le recordaban a Nolasco que los inmigrantes que podrán regularizar su situación en España "ya viven y trabajan aquí", y que la regularización aprobada "permitirá que tengan derechos". Desde Teruel Existe, Guitarte le reprochaba a Vox que ellos "solo quieren esclavos" y Pueyo defendía que ya es momento de que se acabe la España de los señoritos "de los Santos Inocentes".

Los problemas de la vivienda, en la diana

En este debate, todos los candidatos habían tomado buena nota de que la vivienda sigue siendo el principal problema para los aragoneses y han desgranado sus principales propuestas al respecto. Desde el presidente que aspira a la reelección, Jorge Azcón, hasta la candidata de Podemos, María Goikoetxea. Azcón se ha comprometido a seguir construyendo unos 1.000 pisos al año, mientras el candidato de CHA, Jorge Pueyo, denunciaba que "cuesta lo mismo el alquiler medio que pagan los jóvenes que el salario mínimo, de unos 1.180 euros".

La candidata socialista ha defendido que, con el incremento de 630 millones de financiación autonómica se podrían construir "4.000 viviendas al año u 80 residencias públicas para mayores".