La concejala y un arquitecto de Urbanismo de Alicante y dos hijos de una alto cargo, entre los adjudicatarios de viviendas públicas

Al menos una concejala, los dos hijos de una directora general y un arquitecto de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante han sido agraciados con viviendas en la primera promoción pública que se ejecutaba en la ciudad en dos décadas y en medio de una extraordinaria tensión avivada por una insostenible falta de alojamiento y precios prohibitivos.

Se trata de una urbanización de 134 pisos de tres y cuatro dormitorios con piscina, gimnasio, club social y pistas de pádel y polideportiva, entre otros servicios comunes, que ha sido levantada sobre un suelo municipal que pasó a manos privadas mediante un proceso previo de enajenación.

Ubicada en el entorno de la Condomina, entre la avenida Historiador Vicente Ramos y las calles Redes y Periodista Asunción Valdés, la parcela de 8.618 metros cuadrados fue adjudicada a la Cooperativa Residencial Les Naus por 6,67 millones de euros en marzo de 2022.

Casi cuatro años después, al menos una autoridad municipal, la edil de Urbanismo desde junio de 2023, Rocío Gómez; los dos hijos de la funcionaria y directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos, María Pérez-Hickman; y Francisco Nieto, arquitecto municipal de Urbanismo, han adquirido y tienen escrituradas a su nombre cuatro de estas viviendas que en el Registro de la Propiedad constan con la "calificación definitiva de vivienda protegida de nueva construcción de protección pública".

Fuentes del equipo de gobierno han asegurado que el alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha ordenado abrir un expediente de averiguación de hechos ante la sospecha de que personas relacionadas con el Ayuntamiento habrían sido beneficiadas con estas viviendas.

En el caso de la responsable de Urbanismo del gobierno local se trata de "una mitad indivisa del pleno dominio con carácter privativo" de una vivienda situada en una quinta planta, con 89,39 m2 de superficie útil, cuya otra mitad compra su pareja en idénticas condiciones, "adquirida por adjudicación en escritura otorgada el 4 de septiembre de 2025" e inscrita el 24 de octubre de ese mismo año. El lote se completa con una plaza de garaje de 12,29 m2 de y un trastero de 10,45 m2 útiles por un importe total que supera en poco los 200.000 euros.

Viviendas del mismo tamaño y obra nueva, pero del mercado libre, actualmente duplican el precio en zonas similares de la ciudad de Alicante.

Este diario intentó sin éxito contactar este miércoles con la edil popular. Poco después, las fuentes municipales antes citadas aseguraron que Rocío Gómez no ha tenido relación alguna con este expediente y que optó a la vivienda antes de entrar en política.

Hermanos y vecinos

Por otro lado, dos pisos contiguos en la planta octava de uno de los bloques del residencial Les Naus fueron adquiridos también "por adjudicación" y con un mes de diferencia (el 14 agosto y el 16 de septiembre de 2025) por los dos hijos de María Pérez- Hickman, directora general del Ayuntamiento de Alicante en la actualidad, anterior jefa del Servicio de Contratación y responsable técnico también en otra etapa del área de Recursos Humanos del Consistorio.

En su etapa en el área de Contratación, ejerció como secretaria del órgano técnico municipal en el proceso público de venta de la parcela sobre la que se levanta la urbanización en la que sus dos hijos tienen ahora sendas viviendas, y lo hizo desde la primera reunión de la Mesa, el 17 de octubre de 2018, hasta la última, el 9 de marzo del 2022.

Una de las viviendas tiene una superficie útil de 89,97 m2 y la otra 79,90 m contando ambas, al igual que la adjudicada a la concejala y a su pareja, con garaje y trastero. Los pisos fueron escriturados con unos quince días de diferencia (el 16 de octubre uno y el 3 de noviembre el otro) y el importe oscila entre los alrededor de 200.000 uno y los cerca de 230.000 el más grande.

La directora general, que fue nombrada en el cargo a principios de 2025, ha asegurado que sus hijos tienen "el mismo derecho que otros" a acceder a este tipo de viviendas y que es "imposible" demostrar, porque no se ha producido, según sus palabras, que haya influido en la adjudicación de los dos pisos a sus descendientes.

El arquitecto de Urbanismo

En plena canícula del pasado agosto, el día 13, está fechada la adquisición por parte de Francisco Nieto, arquitecto del área municipal de Urbanismo, de un piso de 80,66 m2 útiles ubicado en una tercera planta de esta promoción de vivienda pública que figura inscrito a su nombre desde el 6 de octubre de 2025. En su caso, el importe no llega a los 200.000 euros.

El técnico está inmerso en una instrucción penal por la que fue detenido en febrero de 2024. Se le imputa hacer favores al presunto jefe de una red de narcos agilizando los trámites urbanísticos que permitían rentabilizar inmuebles supuestamente adquiridos con dinero procedente de la marihuana. La instrucción aún está en curso. Este diario tampoco pudo contactar con el funcionario municipal vinculado a Urbanismo.

Fuentes conocedoras del proceso de adjudicación de Les Naus, donde como entidad gestora figura la mercantil Fraorgi, aventuran que podrían no ser los únicos propietarios de esta cooperativa con algún tipo de vínculo con el Ayuntamiento de Alicante.

Actualmente, entre los requisitos para optar a viviendas de protección pública en la Comunidad Valenciana figuran ser mayor de edad, tratarse de la residencia habitual y que la unidad familiar no supere los 54.000 euros anuales de ingresos. En el caso de las cooperativas, como es Les Naus, los socios tienen preferencia, tal y como recoge el decreto 180/2024, de 10 de diciembre, del Consell.

