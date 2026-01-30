Dimite la concejala de Urbanismo de Alicante tras la polémica por tener un piso en una promoción de vivienda protegida

Segunda dimisión en dos días. La concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, Rocío Gómez, ha anunciado este viernes que renuncia a su cargo en el equipo de gobierno de Luis Barcala tras la polémica surgida por ser una de las beneficiarias de vivienda protegida en la promoción construida en La Condomina. Se trata de la segunda dimisión, tras la avanzada por el diario Información de la directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos, María Pérez-Hickman, que dejó este jueves su cargo de libre designación al desvelar el mismo diario que sus dos hijos y uno de sus sobrinos también son propietarios en el residencial Les Naus.

La edil Gómez, ahora de baja por maternidad, ha anunciado, a través de un comunicado, que deja el cargo al que accedió en julio de 2023, tras las últimas elecciones municipales, y que en los próximos días presentará oficialmente su dimisión, después de dos años y ocho meses de desempeño público. Lo hace tras la polémica surgida tras conocerse que es propietaria de un piso, junto a su marido, en la polémica promoción de vivienda protegida, en la que también tienen propiedades otras personas vinculadas con el Ayuntamiento de Alicante.

La concejala, según la nota del gobierno local, ha decidido apartarse del cargo "para que la investigación pueda seguir su curso sin interferencias de ningún tipo, después de haber aportado toda la documentación que le ha sido requerida, y dado que está de baja por maternidad".

Gómez, arquitecta de profesión y nacida en enero de 1993, ha destacado, a través del comunicado, que entró en "política en 2023, después de formalizar su inscripción en una cooperativa para acceder a una promoción de viviendas de protección pública", situada en el entorno de La Condomina.

Rocío y su pareja se unieron a la cooperativa en 2018, destacando desde su entorno que fue cinco años antes de acceder al cargo político tras las elecciones municipales de 2023. También, ese mismo entorno, reflejó que en diciembre de 2021 cumplimentaron la ficha de datos de admisión a la promoción, el mismo mes en el que pagaron la reserva, solicitando días después la adhesión a la citada cooperativa, la ganadora en un controvertido concurso para la compra de la parcela, que se prolongó cuatro años y en el que tuvieron que intervenir los tribunales.

En febrero de 2022, la pareja fue aceptada en el consejo rector, con el número 18 en la cooperativa. En ese mismo mes, la edil y su marido hicieron el pago del 25 % de la vivienda. Un mes después, la pareja firmó el contrato de adhesión y adjudicación del piso. En febrero de 2025, ya como concejala, se visó el contrato de adhesión a la cooperativa y adjudicación de vivienda por parte de la Generalitat.

La responsable de Urbanismo del gobierno local adquirió "una mitad indivisa del pleno dominio con carácter privativo" de una vivienda situada en una quinta planta, con 89,39 m2 de superficie útil, cuya otra mitad compra su pareja en idénticas condiciones, "adquirida por adjudicación en escritura otorgada el 4 de septiembre de 2025" e inscrita el 24 de octubre de ese mismo año. El lote se completa con una plaza de garaje de 12,29 m2 de y un trastero de 10,45 m2 útiles por un importe total que supera en poco los 200.000 euros.

La dimisión de Gómez llega justo un día después de la salida de la hasta ahora directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos, María Pérez-Hickman, quien presentó su renuncia este jueves, tras desvelar el diario Información que al menos un representante del gobierno de Luis Barcala (la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez), junto a miembros del Ayuntamiento de Alicante habían sido agraciados con viviendas de protección pública, en la primera promoción que se impulsaba en la ciudad en dos décadas.

Fichaje sorpresa

Rocío Gómez llegó a la primera línea política a finales de marzo de 2023. Ese día, el entonces alcalde y candidato a la reelección, Luis Barcala, anunció que la "número tres" de su lista electoral sería una desconocida arquitecta, licenciada por la Universidad de Alicante, que se convirtió en la tercera incorporación a la lista del PP, tras Toni Gallego (que dimitió el pasado junio por la polémica por haber incumplido la regla de gasto en casi 30 millones de euros) y Ana Poquet (que dejó de ser portavoz del gobierno local en noviembre de 2024. "Rocío representa al colectivo de la gente joven, preparada y con ilusión, que quiere que Alicante siga transformándose y se convierta en la ciudad que todos queremos; y se une a un proyecto que quiere gobernar para todos los alicantinos", destacó Barcala cuando presentó en sociedad a Rocío Gómez.

¿Futuro concejal?

El número 15 de la lista del PP, el primero en la "reserva", es Luis Alfonso Morata, expresidente de la hoguera La Torreta. Minutos después de la dimisión de Rocío Gómez, Morata, quien se encontraba en un acto de su comisión, afirmó que "no sabía nada" de la salida de la concejala de Urbanismo y, respecto a si va a coger su acta de concejal, señaló que "primero habrá que esperar".

La probable incorporación de Morata sería la segunda novedad del equipo de gobierno de Barcala, tras la llegada de Rafael Alemañ, ahora edil de Limpieza tras la salida de Gallego. Su toma de posesión obligó al alcalde a realizar un nuevo reparto de competencias, que no se limitó a transferir las áreas que dirigía Gallego al nuevo miembro de la corporación local.

El puzle se estrenó el pasado 1 de agosto. El primer protagonista fue el recién llegado, que se quedó con una de las áreas de gestión más controvertida en el Ayuntamiento de Alicante. Alemañ, ingeniero civil de 60 años, pasó a dirigir Limpieza y Gestión de Residuos y de Parques y Jardines, hasta entonces en manos del vicealcalde, Manuel Villar.

Villar, que dejó en verano de gestionar Limpieza, asumió otras de las áreas relevantes del Ayuntamiento, clave en el funcionamiento interno, como es Recursos Humanos, hasta ese momento en manos del concejal Julio Calero. El vicealcalde mantuvo una de las áreas que en su día gestionó Gallego, como era Deportes, además de otras que asumió desde el inicio del mandato como Asesoría Jurídica, Sostenibilidad Ambiental y Contratación. Villar, además, continuó haciéndose cargo de la cobertura de las vacantes que puedan surgir en las concejalías durante lo que queda de mandato, ya sea por bajas o permisos de paternidad, lo que le ha hecho en los últimos meses en estar al frente de Urbanismo, la competencia que ahora deja Rocío Gómez.

Previamente, Nayma Beldjilali se quedó con Hacienda y Patrimonio, tras la marcha de Gallego. En esa remodelación de gobierno, la edil Begoña León asumió Mayores y Familia; Carlos de Juan sumó Juventud; Cristina García hizo lo propio con Partidas Rurales; y Julio Calero con Derechos Públicos (Inmigración, Voluntariado y Cooperación) que tiene ahora a su cargo junto con el área de Seguridad Ciudadana.

Ahora, Barcala estará obligado a un nuevo cambio en el gobierno. Y no cualquiera, porque el nuevo responsable de Urbanismo tendrá que asumir proyectos como la revisión del Plan General, además de competencias como la sanción a los apartamentos turísticos, que ahora asume el Ayuntamiento.

