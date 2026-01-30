Montero defiende la ausencia de Sánchez en el funeral y asegura que el Ejecutivo está "buscando soluciones, buscando la verdad"

La verdad: ese es, según la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, el objetivo que tiene el Ejecutivo central en relación al accidente ferroviario ocurrido en Adamuz. De hecho, el Gobierno de España no esperará a tener el informe definitivo de lo ocurrido para transmitir la información, sino que la compartirá conforme vaya conociendo los distintos datos al respecto.

Así lo ha dicho la ministra de Hacienda, que ha acudido este viernes a la Diputación de Sevilla para presidir la presentación de la resolución definitiva de los proyectos EDIL (Estrategia de Desarrollo Integrado Local de la UE). Allí, Montero ha expresado su solidaridad con las víctimas del accidente y sus familiares, con quienes pudo estar en el funeral que tuvo lugar este jueves en Huelva, y ha subrayado el compromiso del Ejecutivo "con la verdad".

Montero ha señalado que el Gobierno espera tener "el resultado de las investigaciones a la mayor brevedad posible", ya que, según ha indicado la propia ministra, "la ciudadanía no va a quedar reconfortada" hasta conocer la verdad. En este sentido ha confirmado que el Gobierno no va a esperar "a que esté todo concluido", en referencia a la investigación que está llevando a cabo la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF). Según ha explicado que el objetivo es ir "trasladando información por información".

El Gobierno "está acompañando a las víctimas"

Según ha explicado la vicepresidenta del Gobierno, con esta acción, desde el Ejecutivo central esperan tratar de "mitigar esa angustia" que padecen los afectados. Aunque ha puntualizado que la tragedia "saca la parte más positiva del ser humano, y sale todo el mundo a ayudar", sí que ha querido lamentar que, después de los hechos, "el bulo y la mentira duelen".

Como ya pidió el obispo de Huelva en su homilía, e insistieron luego las familias representadas en el discurso de Liliana Sáenz, Montero ha explicado que "el Gobierno está acompañando a las víctimas y las seguirá acompañando incluso cuando las cámaras se apaguen". "Tengan la seguridad y certeza de que vamos a estar a su lado y posibilitar lo que ellas pidan, incluido el acompañamiento y acercamiento psicológico. Eso es lo que ocurrió en el día de ayer en el funeral", ha insistido.

En el funeral, junto a la vicepresidenta estaban el ministro de Agricultura, Luis Planas, y el de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Si bien el ministro de Transportes estaba en el Senado dando explicaciones sobre el accidente, había una ausencia clara en la representación del Gobierno: el presidente Pedro Sánchez. Sin embargo, Montero ha asegurado que "hacer polémica de lo que no hay polémica, aumenta el dolor de las víctimas".

La ausencia de Sánchez, en el foco

"Llama la atención que por parte del PP se advierta al presidente de que no vaya y que se le critique a su vez que no vaya", ha replicado la ministra de Hacienda a las preguntas de los periodistas en relación a declaraciones como la de Juan Bravo, que habían calificado de "provocación" la posible asistencia de Sánchez y Puente. Así, Montero ha defendido que "el Gobierno estuvo en el funeral y ha estado todo este tiempo acompañando a las familias". Frente a las críticas del PP, ha recalcado que el Gobierno está "buscando soluciones, buscando la verdad".

"Más allá del cariño, el Gobierno se ha empleado a fondo en la búsqueda de la verdad", ha señalado para puntualizar que desde el Ejecutivo trabajan "desde el minuto cero" en conocer lo que ha pasado y que seguirá haciéndolo de forma "incesante". Montero ha indicado que "la sociedad española está tremendamente conmovida" y, por ello, ha reiterado la importancia de conocer toda la información al respecto de un accidente en el que han perdido la vida 45 personas.

Por el momento, se desconoce la causa que pudo provocar el accidente ferroviario, aunque la investigación ya señala que pudo haber un problema en la vía, queda por delante tiempo hasta que se esclarezca por completo las razones del siniestro. Eso sí, si bien el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha matizado que puede deberse a una interacción entre vía y soldadura, desde el Gobierno no han querido descartar ninguna de las posibilidades.