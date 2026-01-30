Sánchez apuesta por un "rearme moral" en el mundo frente al militar, basado en el feminismo y el multilateralismo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha apostado este viernes por un "rearme moral" en el mundo frente al militar, basado en el feminismo y el multilateralismo.

"Y ahora que escuchamos en el mundo esa palabra de 'rearme', bueno, pues yo creo que efectivamente el mundo necesita un rearme, pero no un rearme militar, lo que necesita es un rearme moral. Y eso significa también apostar por el feminismo y por el multilateralismo", ha asegurado en el acto 'Mujeres liderando la ONU del siglo XXI', en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.

Igualmente, ha indicado que la igualdad "no es un adorno", ni "tampoco algo políticamente correcto" para los discursos, sino que es "un criterio que debe orientar recursos, escuchar voces y fijar prioridades en los foros multilaterales cuando se escucha la voz de España".

También ha argumentado que la igualdad significa apoyar a organizaciones que trabajan sobre el terreno con mujeres y niñas, exigir la presencia de estas en las mesas de paz e integrar su voz en la respuesta humanitaria, en la financiación climática, en la gobernanza de las nuevas tecnologías.

"Para que la igualdad forme parte de las reglas del juego internacional y no solo de las declaraciones. Porque, en definitiva, la igualdad no se proclama, la igualdad se reconstruye", ha subrayado.

En la misma línea, Sánchez ha destacado que España "quiere estar del lado de quienes trabajan por hacer posible esa universalización del poder, de quienes creen en un multilateralismo más justo, más representativo y más eficaz".

"A quienes buscan moldear el orden internacional a su conveniencia les decimos que si saben contar, que no cuenten con España. Y a quienes se arremangan ante las dificultades, a quienes quieren reformar las instituciones internacionales para mejorar su funcionamiento, a quienes se atreven a mirar el futuro con esperanza, en definitiva, a todas vosotras, os decimos que, por supuesto, podéis contar con España, podéis contar con este Gobierno", ha argumentado.

Precisamente ha relacionado el "éxito del modelo español" con las mujeres que "están en el centro de la toma de decisiones y de las prioridades políticas" del Ejecutivo.

Del mismo modo, ha explicado que, según su experiencia como presidente del Gobierno español, cuando las mujeres participan, "las decisiones son más inclusivas, son más sociales, son más legítimas, son en definitiva mejores". "Y cuando las mujeres están ausentes de esos centros de decisión no hay neutralidad sino todo lo contrario", ha agregado.

Una mujer latinoamericanoa, secretaria general de la ONU

Por otro lado, ha defendido que la próxima secretaria general de la ONU sea una mujer latinoamericana: "España por supuesto, apoya el que la próxima persona al frente del sistema de Naciones Unidas, que la próxima persona al frente de la Secretaría General de Naciones Unidas sea, por fin, una mujer. Y por cierto, que sea una mujer de América Latina y del Caribe. Porque toca y porque es de justicia", ha apuntado.

Noticias relacionadas

Además, ha preguntado a los participantes en la jornada si diseñarían la ONU igual que hace 80 años si tuvieran que refundarla actualmente. Así, Sánchez ha afirmado que es "probable" que "cuatro youtubers, tres oligarcas y dos portavoces de la internacional ultraderechista dijeran que sí", quienes ha aseverado que "se autoproclaman rebeldes mientras defienden el machismo de siempre". No obstante, ha explicado que la respuesta de "gran mayoría" sería "un 'no' rotundo".