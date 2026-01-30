Sánchez responde a las víctimas del accidente de Adamuz que el Gobierno dará “respuestas” y “llegará hasta el final”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no acudió este jueves al funeral religioso en Huelva por las víctimas del accidente de Adamuz (Córdoba), donde familiares exigieron justicia y "esclarecer la verdad". Este viernes, recogiendo el guante, aprovechó su participación en el acto 'Mujeres liderando la ONU del siglo XXI' para responder que el Gobierno "no va a mirar a otro lado".

Seguirá "trabajando", se comprometió el jefe del Ejecutivo, para dar "respuestas a sus preguntas, llegando hasta el final y mejorando en todo lo que tengamos que mejorar". Precisamente, los representantes de las víctimas que tomaron la palabra en el funeral, avanzaron que "lucharán por saber la verdad porque sólo la verdad nos ayudará a curar esta herida que nunca cerrará. Sabremos la verdad, lucharemos para que nunca haya otro tren, pero lo haremos desde la serenidad, desde el alivio, desde la paz de saber que en los brazos de la Virgen ahora duermen, y en el regazo de una madre que los quiere es quien los mece".

El ministro de Transportes, Óscar Puente, compareció este jueves en el Senado para dar cuenta de la tragedia ferroviaria y descartó dimitir. "¿Se pudo hacer gestión mejor? Yo creo que no, pero juzguen. Hemos hecho todo lo que está en nuestra mano para atender a las víctimas, aportar información en tiempo real, coordinarnos con otras administraciones. ¿Podíamos haber implementado medidas para evitarlo? ¿Existe la seguridad total y el riesgo cero? No. Estamos cerca. Tenemos un sistema ferroviario muy seguro con muchos sistemas de control y aviso. ¿Cuánto más hay que invertir para llegar lo más cerca de cero? Habrá un debate a partir de los resultados que arroje la investigación", aseguró.

El presidente del Gobierno volvió a llamar a una tregua política de forma indirecta, y constatar la lealtad y cooperación tras la tragedia ferroviaria con la Junta de Andalucía, al remarcar que el compromiso con las víctimas es del "Estado en su conjunto, no solo del Gobierno".

En este punto, puso en valor el paquete de ayudas aprobado este martes en el Consejo de Ministros. El decreto está dotado de 20 millones de euros con el objetivo de "acelerar la percepción de ayudas por parte de los afectados y evitar así las esperas propias de los procedimientos ordinarios de los seguros".

Sánchez volvió a apostar durante este acto en que sea una mujer "por fin" quien asuma la próxima secretaría general de la ONU. El Gobierno tiene así previsto apoyar la candidatura de la expresidenta chilena, Michelle Bachelet.

