Elisa Mouliaá retira la acusación de agresión sexual contra Errejón: "Nadie debería cargar sola con algo así"

"He decidido retirar mi acusación particular en el procedimiento por abuso sexual contra Íñigo Errejón. No es una retractación, es un límite". De este modo, la actriz Elisa Mouliaá ha anunciado en la red social X que retira formalmente la acusación que dio lugar al procesamiento por agresión sexual del que fuera portavoz en el Congreso de Sumar.

En el escrito que ha presentado ante el Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, que tiene fecha de este miércoles y al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, Mouliaá desiste "de forma total, libre, consciente e irrevocable" de la acusación particular ejercitada en el procedimiento. La Fiscalía solicitó el archivo el pasado 17 de diciembre al considerar "insuficientes" los indicios contra el político.

"Si la justicia continúa, por tratarse de un proceso de naturaleza pública, lo hará sin mi participación. Yo me retiro con la conciencia tranquila. No huyo, termino mi parte demostrando que no quiero dinero ni protagonismo: LA VERDAD YA CAMINA SOLA", ha escrito la actriz en la red social, para después recordar que la "Fiscalía determinó la veracidad de los hechos y el juez Carretero apreció indicios de criminalidad enviándole al banquillo".

El pasado 7 de enero, el juez de Instrucción número 47 de Madrid, Adolfo Carretero, optó por desoír las peticiones de archivo de la Fiscalía y decidió abrir juicio oral contra el exdiputado por un delito de agresión sexual que presuntamente habría cometido durante una fiesta en octubre de 2021 contra la actriz. Ahora deberá responder al último movimiento de la querellante, ya que aunque existe una acusación popular que se mantiene en la causa existen dudas jurídicas sobre si su sola existencia permite mantener en pie una causa por delitos sexuales.

Jorge Piedrafita abogado de ADIVE que ejerce la acción popular, señala que ante el comunicado de la decisión de la víctima, mantendrá la acusación puesto "al mantenerse el relato de los graves hechos, que atentan contra libertad sexual, y que por muy poderoso que sea el denunciado" no pueden quedar impunes, salvaguardando los derechos de la víctima, que ha sufrido un enorme desgaste y exposición en solitario.

Errejón mantiene las calumnias

Fuentes del entorno de Errejón señalan que la decisión de Mouliaá tiene que ver con el hecho de que su defensa, que ejerce el abogado Alfredo Arrién, se planteara renunciar a seguir representando a la actriz por el interés de esta en negociar una retirada de su denuncia por agresión sexual a cambio de que el exdirigente de Sumar hiciese lo mismo con la querella por calumnias que se instruye contra ella. Las mismas fuentes aseguran que Errejón va a mantener su acusación contra la actriz, ya que su objetivo es "demostrar hasta el final que es inocente".

Desde la defensa de Mouliaá rechazan pronunciarse sobre un supuesto acuerdo y la renuncia de Arrién como abogado de la actriz, "dado que las conversaciones entre el letrado y su clienta son estrictamente privadas.” Sí que señalan que la mujer avisó al letrado de su voluntad de retirar la acusación particular contra Errejón y que Arrién "le recomendó continuar con el proceso a la espera de saber lo que determinaría la Audiencia Provincial", que tiene recursos pendientes de resolver, además de advertirle de las posibles consecuencias jurídicas que podía tener su decisión.

"Con todo y con eso, Elisa tiene la decisión meditada y es producto de la difícil situación que atraviesa", continúan las mismas fuentes, por lo que ha supuesto "un procedimiento que le ha superado". Desde esta parte se añade que "han sido unos días muy difíciles para ella y hay que esperar para saber cuáles son los próximos pasos a seguir.”

El juez decidió en su día abrir juicio oral sin esperar a que se resolvieran los recursos pendientes contra el auto de transformación del procedimiento (equivalente al de procesamiento) y dio un día a Errejón para que prestara una fianza de 30.000 euros para "asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran imponérsele" en el caso de que termine siendo condenado. Se trata de la cantidad que la acusación particular que ejerce la actriz solicitaba en el escrito de acusación en el que instaba la apertura de juicio oral y pedía tres años de prisión para Errejón por un delito continuado de abuso sexual.

Elisa Mouliaá retira su acusación contra Íñigo Errejón "por salud", aunque no se retracta

Razones personales

En su escrito ante el juez, Mouliaá afirma que ha adoptado ahora la decisión de desistir de su acusación contra Errejón "por razones estrictamente personales y de salud", para recordar que el juez ha apreciado indicios de criminalidad "encontrándose la causa en fase de valoración jurídica sobre su eventual relevancia penal".

Agrega que durante la instrucción del caso "ninguna de las demás personas afectadas", que no menciona, han decidido personarse ni ejercer acción penal, habiendo quedado ella como única acusación particular, lo que ha incrementado su "sensación de exposición y desgaste personal".

Afirma también que su actuación contra el entonces portavoz de Sumar respondió "exclusivamente a la voluntad de dar la cara y manifestar lo vivido", en un contexto en el que los hechos habían salido a la luz mediante denuncias anónimas y "el acusado había dimitido, realizándose manifestaciones públicas en las que se sugería que dichas denuncias podían ser falsas, y sin que ninguna persona se identificara nominalmente para afirmar la veracidad de lo sucedido".

En este contexto es en el que decidió identificarse con su nombre y apellidos "para afirmar la veracidad de los hechos en lo esencial y proteger a otras mujeres, sin ánimo de prolongar indefinidamente el procedimiento ni de causar perjuicios adicionales". Por ello, insiste ante el juez Carretero en que su desistimiento "no supone reconocimiento alguno de falsedad, ni formulación de imputaciones nuevas, ni renuncia a derechos distintos de los estrictamente procesales".

