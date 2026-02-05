El alcalde de Móstoles rechaza dimitir: "En el escrito remitido por la concejal no se mencionaba ningún tipo de acoso sexual"

El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista (PP), ha comunicado este jueves que no va a dimitir tras ser acusado de acoso sexual por parte de una exconcejala de su partido. En una comparecencia en el ayuntamiento de la localidad, Bautista se ha aferrado al argumento dado esta mañana por el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, para defender la postura del partido de archivar el caso: que en la denuncia no se hablaba de acoso sexual. "En febrero de 2024 llegó un escrito remitido por una concejal en la que se hablaba exclusivamente de presuntas discriminaciones laborales. En ese documento no se mencionaba ningún tipo de acoso ni de abuso sexual", ha señalado.

El regidor mostoleño ha reclamado, asimismo, la presunción de inocencia. "Este alcalde no sabe de qué se tiene que defender. Soy plenamente consciente de que cuando uno ocupa una responsabilidad pública, que además es una persona conocida, está expuesto a intentos de dañar su imagen pero debe prevalecer la presunción de inocencia", ha apuntado.

Según una información publicada hoy por El País, una exconcejal de Móstoles informó al partido de que había sido víctima por parte del alcalde de acoso sexual primero y laboral, después, tras rechazar sus insinuaciones. Llegó a dirigirse al gabinete de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. La exconcejal se reunió con el secretario de organización, Alfonso Serrano, y la vicesecretaria de organización, Ana Millán, quienes la disuadieron de presentar denuncias.

"No estamos hablando en ningún caso de un tema de abuso o acoso sexual porque se nos fue negado. La denuncia objeto de la información carecía a nuestra opinión de sustento alguno. Los órganos del partido funcionaron, el comité de seguridad y garantías actuó, analizó y investigó y archivó", ha apuntado esta mañana Serrano.

Bautista ha aludido también a una reunión de los responsables del partido regional con ella en marzo de 2024. "Ante la falta de concreción de lo que se estaba trasladando se preguntó a la persona expresamente si se trataba de algún tipo de acoso o abuso sexual y la respuesta fue clara: no", ha señalado.

Además, ha apuntado a desencuentros con la concejal sobre las funciones a asumir en el gobierno municipal tras la victoria electoral de 2023 y los acuerdos que el PP tuvo que alcanzar con Vox para acceder a la alcaldía. Según Bautista, la concejal había mostrado su deseo de ser vicealcaldesa o primera teniente de alcalde. Se le ofreció, en cambio, situarse al frente de la concejalía de Nuevas Tecnologías. "Tras no alcanzarse esos acuerdos, comenzaron una serie de desacuerdos, desavenencias internas y quejas que posteriormente derivaron en los escritos que se está utilizando para construir un relato que no se corresponde con la realidad", ha afirmado.

El alcalde ha insistido en que el caso fue visto por el Comité de Derechos y Garantías del Partido Popular nacional. "Entre octubre de 2024 y abril de 2025 se instruyó el expediente correspondiente", ha mantenido. "Al no corresponderse ninguna prueba de las afirmaciones realizadas, el expediente fue archivado".

"Quiero recalcar que quien lanza las acusaciones no solo no recurrió el proceso interno del Partido Popular, es decir, la conclusión de ese proceso interno, sino que tampoco acudió a la vía judicial. Por lo tanto, este alcalde no sabe de qué se tiene que defender", ha aseverado.