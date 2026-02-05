El lapsus de Feijóo en su visita a Huesca: confunde ocho veces el nombre de la empresa

Los partidos políticos encaran la recta final de las elecciones de Aragón que tendrán lugar este domingo. Los candidatos visitan los distintos puntos de la geografía aragonesa con sus homólogos nacionales para apurar los últimos días de campaña. Uno de los líderes que no se ha querido perder este fin de campaña ha sido Alberto Núñez Feijóo. El líder del PP ha estado de gira por Aragón apoyando a Jorge Azcón en numerosos actos.

Feijóo ha viajado hasta la localidad oscense de Binéfar para visitar una conocida empresa cárnica de la zona donde ha reivindicado el papel del sector primario. El gállego ha tenido una complicación que se ha repetido en hasta ocho ocasiones con el nombre de la empresa. En apenas minuto y medio, justo al comienzo de su intervención, el presidente de los populares ha errado ocho veces. En vez de llamarla Fribin, el popular se ha equivocado y le ha nombrado "Brifin", quizá quería mencionar la palabra inglesa "briefing".

"Más de 60 años instalada en la provincia de Huesca, Brifín es todo un símbolo de lo que se puede hacer en el ámbito rural", ha dicho. A esta mención le han seguido otras siete con el mismo lapsus. "Brifín es un símbolo de la competitividad y la productividad del sector primario español; Brifín es una oportunidad (...). Brifín son más de 1.100 trabajadores; Brifín exporta el 70% de su valor fuera de España y Brifín supone aproximadamente el 10% del producto interior bruto de la comarca de La Litera. Brifín, en definitiva, es vida". Estas han sido algunas de las menciones.

No es la primera vez que el líder de los populares comete un lapsus en riguroso directo. A finales de 2025, en un debate con Pedro Sánchez, mencionó que "gobernar no es vivir en el palacio de la Moncloa" o "controlar el resto de las instituciones". "Esto ya lo superaban los españoles hace 50 años", mencionó, para añadir que "se va a rodar algún día una serie de televisión sobre sus años de presidente".