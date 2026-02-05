Leire Díez denuncia ante el juez que "un guardia civil" realizó una "investigación extrajudicial" al "comando Ferraz" de Santos Cerdán

La exmilitante del PSOE Leire Díez ha presentado un escrito al juez de Madrid que la mantiene imputado por los delitos de cohecho y tráfico de influencias, Arturo Zamarriego, en el que denuncia que "al menos desde 2024" un supuesto guardia civil lleva desarrollando sobre ella y sobre el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán una investigación "sin ningún tipo de autorización judicial y con vulneración de sus derechos más elementales", según especifica el documento, al que ha tenido acceso esta redacción.

"Dicha investigación extrajudicial habría llevado incluso a ofrecer dinero a personas cercanas a su entorno a cambio de cualquier información sobre las andanzas de quienes denominaban 'el Comando Ferraz', llegando a acceder ilícitamente a la información y documentación existente en sus dispositivos, agenda de reuniones e información obrante en los mismos, y llevando a cabo un seguimiento de sus actividades, con el fin de luego manipular la información obtenida y utilizarla para, atribuyendo a Leire Díez unas relaciones orgánicas y/o contractuales con un partido político de las que carecía [PSOE], y sin ningún respaldo documental, llevar a cabo una campaña mediática contra dicho partido y hacerla cesar en sus investigaciones", completa el recurso, presentado este jueves en el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid.

Junto al escrito, Leire Díez aporta "audios y documentación", que la periodista fallecida Patricia López habría puesto a su disposición "en el momento de su fallecimiento, el cual tuvo lugar en fecha 21 de diciembre de 2025. Y en los mensajes aportados una persona, que identifica como "miembro de la Unidad de Información de la Guardia Civil y que fue condecorado en su día con una medalla por parte de dicho cuerpo" trataba de "sonsacar a Patricia López, confidente de éste desde hacía 11 años, para que ésta le facilitara, a cambio de un precio, cualquier cosa que tuviera de 'las andanzas de ese par' (refiriéndose a Leire Díez Castro y Santos Cerdán).…financiación PSOE, fiscales. Me refiero a eso. Grabaciones de Leire y Cerdán, refiriéndose a éstos como el 'Comando Ferraz”, completa.

Acceso a sus investigaciones

En el escrito, Leire Díez sostiene que la persona que sostiene que es un agente del Instituto armado, "aprovechándose de la situación de absoluta vulnerabilidad por la que atravesaba Patricia López, habría sonsacado a ésta para que le facilitara acceso a las investigaciones que Leire Díez Castro estaba llevando a cabo y a sus documentos, agenda de reuniones, interlocutores, etc, para luego, una vez en poder de esa documentación, y dentro de un plan preconcebido, facilitársela a distintos medios de comunicación, [...], en el que eventualmente publicaba, a fin de poner en marcha una campaña mediática y judicial que acabara con cualquier investigación que la señora Díez estuviera llevando a cabo, y con el partido al cual le atribuían una vinculación de la que carece".

Y estos hechos, prosigue Leire Díez, se habrían producido al menos desde mayo de 2024, "momento en el que se produce el acceso al Drive que Leire Díez compartía con el señor [Javier Pérez] Dolset, y en el que se encontraba contenida en carpetas información sobre actividades a realizar, personas, procedimientos, audios, información reunida y demás, información que, parcialmente distribuida, sacada de contexto y manipulada para crear una opinión, habría podido dar lugar, no solo a la realización de grabaciones de reuniones privadas en despachos privados por parte de terceros, para luego filtrar su contenido obviando las partes que le dotaban de contexto, sino a otras actuaciones como la colocación de cebos o trampas, y declaraciones inducidas, para obtener la prueba de una vinculación que jamás ha existido".

La exmilitante del PSOE considera que "a estas alturas del procedimiento, parece claro" que "no mantenía, ni mantiene, vinculación alguna, ni relación contractual o extracontractual con ningún partido, ni ostentaba cargo orgánico alguno en el PSOE", y que la actividad que realizaba lo era en su condición de periodista y ciudadana" solicita que se acuerde la declaración de la personas persona a la que acusa de hacerle un seguimiento, para que "explique el motivo por el que se la estaba investigando desde el año 2024".

Declaraciones a RAC1

En declaraciones a RAC1, la exmilitante socialista ha asegurado que la Guardia Civil usó a Patricia López para espiarla a ella y a Santos Cerdán. Díez ha relatado que la periodista le confesó que durante 11 años había pasado información a la Guardia Civil y ha asegurado que tiene pruebas que demuestran esta colaboración, por la que la periodista habría cobrado.

"Lo que sabemos a ciencia cierta, porque nos lo ha contado Patricia López, es que ella informó a P.G. de nuestras reuniones en Ferraz (con Santos Cerdán)", relata Díez, que afirma que en los mensajes con la periodista, el agente le pedía explícitamente "cosas de Cerdán y de Leire".

"Cuando tenemos esas reuniones, ella le facilita la información y posteriormente le da una parte pequeña de lo que habíamos investigado. Con esto es con lo que se ha ido fabricando toda la causa mediática en contra de mí", denuncia. Díez explica que López decidió contarle todo esto porque se sentía "engañada, utilizada y manipulada": "Dio información a Pedro Gil pero, según los audios, no autoriza la difusión. Cuando ve en los 'medios-cloaca' de siempre informaciones retorcidas, se da cuenta de que la han utilizado y allí es cuando se revuelve", según informa Efe.

En declaraciones a Telecinco, ha indicado que "cree" que el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán le envió un mensaje de "ánimo" tras salir del calabozo, tras ser detenida en el caso SPI, un gesto que ha precisado que no se trató de una llamada telefónica y que ha enmarcado en un trato personal y no en una relación política o profesional con la cúpula del partido. Además, ha anunciado que presenta en el Juzgado un escrito con el contenido entero de la reunión por videollamada con el empresario huido Alejandro Hamlin y apunta a un guardia civil como filtrador de parte de ese contenido.

