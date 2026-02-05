El presidente de RTVE cuestiona la credibilidad del Consejo de Informativos tras su informe crítico sobre su programación

El presidente de RTVE, José Pablo López, ha cuestionado este jueves la credibilidad del Consejo de Informativos después del demoledor informe que emitió contra la programación externa de la corporación, centrado en los programas Malas Lenguas y Mañaneros 360 donde acusaba de sesgo ideológico y de no responder al principio informativo que marca el Estatuto.

"El informe contiene afirmaciones y valoraciones de notable gravedad que al realizarse por parte del Consejo de Informativos es necesario un plus de responsabilidad a la hora de hacerlo", comenzó censurando el presidente de la corporación en la Comisión de Control del Congreso sobre RTVE, a preguntas del diputado de Vox, Manuel Mariscal, que expuso algunas de las críticas que contiene el informe.

"En este informe denuncian que en los programas de información y de entretenimiento se está lanzando una información falsa aún sabiendo que es falsa dice", comenzó a criticar Mariscal, que apuntó que "se hace con el objetivo de minimizar los graves casos de corrupción que rodean al gobierno y también a Pedro Sánchez".

"Y no solo eso, en este informe también se pone el foco sobre el sesgo ideológico y partidista que se realiza a la hora de seleccionar los temas que se tratan en estos programas de entretenimiento y de información realizado por productoras privadas y también las opiniones que vierten los colaboradores", insistió.

El presidente de RTVE respondió pasando a cuestionar la "credibilidad" del informe y aseguró que Vox había basado su intervención en "bulos". En un primer momento expuso su "respeto hacia los Consejos de Informativos", para poner en duda su elaboración y cerrar filas con los dos programas señalados.

"Defiendo el trabajo de todos los profesionales de los dos programas porque tienen labor coordinada con responsables de RTVE y pretende alejar de la intolerancia y cualquier mensaje de odio", señaló López, que defendió que "el problema es el salto injustificado de hechos concretos a una imputación global". "La mala praxis que se detecta en el informe compromete la credibilidad del Consejo de Informativos", insistió.

López detalló que sólo toma como muestra un número reducido de programas -13, concretamente, "sobre un total de 400, es decir, un 3% y ahí ha extraído generalizaciones". En este punto, pasó a repasar algunas inexactitudes del informe, como la atribución de un colaborador a otro medio distinto en el que trabajaba, para concluir que "el 60%" de los ratos repasados no se correspondían con la realidad.

López avanzó que la dirección de RTVE emitirá una “réplica bastante amplia al informe que ha hecho el Consejo de Informativos” y sin dar más detalles sobre esta contestación, adelantó al diputado de Vox que “cuando usted la vea tendrá la oporde revisar sus equivocadas y ofensivas afirmaciones".

Demoledor informe

El Consejo de Informativos de TVE publicó a mediados de enero un demoledor informe sobre los dos programas en cuestión, Malas Lenguas y Mañaneros 360, encargados por productoras externas. En un extenso documento de 140 páginas, el órgano interno aseguraba que la elaboración llegaba “tras recibir más de 100 quejas y actuando también de oficio”.

Entre las conclusiones apuntaba al “sesgo” tanto a los formatos como a los presentadores de ambos programas, concluyendo que “estos programas incumplen, de forma habitual y reiterada, las normas fundamentales para la elaboración de información en RTVE”.

Así, el informe llegaba a cuestionar la labor informativa de estos espacios, asegurando que "las informaciones emitidas en estos programas no se rigen por criterios periodísticos, y por ello entran en contradicción con las elaboradas en los Servicios Informativos de RTVE”, asegurando también que en muchas ocasiones "la opinión está unida a la información, lo que en muchas ocasiones dificulta diferenciarlas”.

Otro de los elementos que señala es “el reparto de tiempos en la mesa” durante las tertulias: “Suelen favorecer solo a quienes defienden tesis de un determinado signo político, quienes suelen concluir los debates y cuyas opiniones son reforzadas por los colaboradores externos”.

El informe criticaba además que los conductores de ambos espacios “no ejercen el rol esperado de un moderador ni atienden a los principios de neutralidad e imparcialidad exigibles en RTVE”.

