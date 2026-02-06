El PP de Madrid amenaza con acciones legales contra quien les acuse de encubrir un caso de acoso sexual

El PP madrileño no solo se mantiene firme en su postura respecto a la denuncia al alcalde de Móstoles - que no ha exisitido acoso sexual y que se trata todo de un "caso fabricado" para desestabilizar en vísperas de los comicios aragoneses, que se celebran este sábado-, sino que ha pasado a la contraofensiva: Alfonso Serrano, el secretario general de la formación en la región, ha amenazado con tomar acciones legales contra "cualquiera" que acuse a los populares de encubrir un caso de acoso sexual.

En una nueva comparencia este viernes a mediodía, el número 2 de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha insistido en los argumentos defendidos en los últimos días. Serrano ha recalcado que "nunca ha existido acoso sexual" por parte del regidor mostoleño, Manuel Bautista, a una exconcejala de su corporación, y que se trata todo de una maniobra electoralista para intentar tapar los escándalos del PSOE. "Sorprende bastante que a cuatro días de las elecciones de Aragón se filtre este caso que pretende tapar el desastre electoral del Partido Socialista con una candidata [Pilar Alegría] que esta sí es encubridora de un presunto acosador sexual como es Paco Salazar", ha defendido el secretario madrileño desde la sala de prensa de Génova.

La noticia salió a la luz este miércoles, destapada por El País. Una exedil del PP de Móstoles denunció internamente al regidor en 2024 por supuesto acoso sexual. Tras conocerse, la oposición ha salido en tromba a pedir la cabeza de Bautista, mientras que los populares han cerrado filas en torno a él, afirmando que se trata de un caso fabricado para destruirle y que en la denuncia de la exedil "se hablaba exclusivamente de presuntas discriminaciones laborales", no sexuales.

Argumento al que ha vuelto a aferrarse este viernes Serrano, quien ha cuestionado que, habiendo tenido "un año para sacar este asunto o para denunciar judicialmente este presunto acoso", no lo hayan hecho hasta ahora, en vísperas de los comicios aragoneses. "No se hizo porque no existió y, por eso, ahora se construye un caso con un medio de comunicación para tratar de darle presunción de veracidad", ha reprochado el secretario popular.

Para apoyar esta teoría, Serrano ha recordado que el "concepto de acoso sexual" únicamente aparece en el último correo recibido por su gabinete, firmado por el abogado defensor y no por la supuesta víctima. Asimismo, ha afirmado que la susodicha, en una reunión mantenida con él y con Ana Millán, la vicesecretaria, el 11 de marzo de 2024, "negó expresamente que hubiese acoso o abuso sexual". Por último, se ha referido también a las grabaciones de una reunión posterior - según Serrano, de octubre de ese año- que han salido publicados hoy, asegurando que "corroboran lo que venimos diciendo" y demuestran que el partido ha "actuado de buena fe" en todo momento.

"El comité nacional de derechos y garantías ha actuado en nuestro opinión de manera rigurosa y diligente, como ha hecho el Partido Popular en Madrid, tramitando el expediente, tratando de recabar información y pruebas que sostuvieran las acusaciones y finalmente archivando al no poder probarse ningún extremo", ha subrayado el secretario general. Quien, en cambio, ha actuado "de malafa fe", ha apuntado, ha sido la denunciante, a quien ha acusado de grabar conversaciones sin autorización y trocear la transcripción de las mismas para "tratar de involucrar a la presidenta", quien ni "tiene nada que ver" ni "ha tapado absolutamente nada".

Por ello, no descartan tomar acciones legales contra la exconcejala. "Desde luego que valoramos tomar alguna acción legal porque evidentemente yo invito a alguien a nuestra casa y lo que yo creo que no es obvio es grabarnos, al margen de cualquier tipo de injurias", ha señalado sobre una grabación que espera que salga a la luz entera, "sin cortes y sin manipulaciones", pues "desmontaría parte del relato de algunos". También ha amenazado con tomar acciones legales contra "cualquiera" que acuse al PP de estar encubriendo una agresión sexual: "Lo que no vamos a permitir, en ningún caso, es que alguien acuse al Partido Popular de Madrid de tapar o ocultar delitos".

Como colofón final, Serrano deslizado que "hay que acompañar a las víctimas, siempre", pero no "acusar sin pruebas", y ha subrayado que "el alcalde de Mósstoles tiene todo el respaldo del partido Popular de Madrid". El aludido también ha hablado este viernes, calificando las acusaciones de "continuos chantajes políticos" por parte de su excompañera ha avanzado que tomará la vía legal contra ella por acusarle de "acosador" cuando no hay "ni siquiera una denuncia en sede judicial". La exedil, por su parte, ha anunciado que presentará la próxima semana una denuncia ante los juzgados por presunto acoso sexual a manos de Bautista, así como que prepara otra querella contra el Ejecutivo autonómico por la supuesta filtración de los correos que envió al Gabinete de la presidencia señalando los hechos, en los cuales figuran sus datos personales.