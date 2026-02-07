Que la IA resuelva tu divorcio: el Senado propone automatizar procesos en el sistema judicial

Aún queda lejos el día -y ojalá no llegue- en el que acudamos a un juzgado y nos encontremos a un robot con toga, pero cada vez queda menos para que la Inteligencia Artificial (IA) empiece a echar una mano en el sistema judicial. Por ejemplo, resolviendo su divorcio. Al menos, así lo cree el Senado, que esta semana aprobó sus conclusiones sobre los beneficios de la IA y sus posibles usos. En concreto, recomiendan automatizar "todos los procedimientos civiles masivos y repetitivos" para ayudar a la "labor del funcionariado de la Administración de justicia".

Este miércoles, la Cámara Alta al completo, con la excepción de los tres senadores de Vox que se abstuvieron, dieron el visto bueno a la ponencia de estudio sobre la IA que arrancó sus trabajos en octubre de 2024 y por la que han pasado más de una veintena de expertos. Una de las conclusiones alcanzadas es que "existen determinados procesos sencillos y repetitivos que serían perfectamente automatizables". ¿Cuáles? Los divorcios de mutuo acuerdo, los desahucios sin vulnerabilidad o las reclamaciones de deudas o de consumo.

Así, entre las recomendaciones que plantea el Senado se recoge la "automatización inmediata de los procedimientos civiles masivos y repetitivos". No obstante, puntualizan que el desarrollo de las herramientas de IA que se puedan utilizar debería ser "público y soberano y su funcionamiento interno debe ser transparente, a fin de garantizar el derecho de defensa". También avisan de un obstáculo para poner en marcha esta medida, "la ausencia de datos judiciales de calidad y de una recopilación sistemática de los mismos".

El experto

Los senadores extraen estas conclusiones de la comparecencia del catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona, Jordi Nieva, que aseguró que "no tiene sentido que no se esté aplicando la Inteligencia Artificial" en este tipo de procedimiento que son el "sota, caballo y rey" de muchos juzgados. En este sentido, explicó que lo que hace el juez "es firmar, porque es imposible que lea cada una de aquellas sentencias". Así, recalcó la necesidad de automatizar estos procedimientos de tal forma que los abogados presenten las demandas ya adaptadas al sistema.

"Eso, incluso, hasta podría llevar a una democratización de estos procedimientos y, desde luego, a un abaratamiento de los costes para la ciudadanía, que le vendría bastante bien", defendió Nieva ante la comisión. Además, sostuvo que el uso de la Inteligencia Artificial permitiría la duración media de muchos procesos y puso como ejemplo los casos de violencia de género, los cuales se podrían estar juzgando "en un plazo máximo de diez días".

Esta no es la única recomendación que recoge el Senado en su informe sobre la IA. En el apartado de conclusiones señalan que esta tecnología permitiría "superar el 'factor humano' de la justicia, cuya intuición judicial a menudo se basa en sesgos cognitivos y generalizaciones que provocan contradicciones jurisprudenciales". Esta afirmación también parte del análisis ofrecido por Nieva que criticó el "protagonismo tremendo" que se otorga a la "intuición del juez".

Otros ámbitos

La ponencia de estudio también plantea el uso de la IA en ámbitos como la salud, donde se señala que los profesionales médicos deben generar datos sanitarios para "acelerar la creación de repositorios nacionales de datos de salud" en paralelo a la implementación de "tecnologías de mejora de la privacidad" con el objetivo de facilitar "la investigación de manera responsable y ágil, sin comprometer la protección". Por otro lado, alertan del impacto que la IA puede tener en el mercado laboral, "sobre todo a los efectos de paliar las consecuencias de la revolución tecnológica en la reducción de empleos disponibles".

