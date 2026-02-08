Secciones

Ayuso, sobre el alcalde de Móstoles: "Que no cuenten con nosotros para desguazar la vida de una persona"

La presidenta de la Comunidad de Madrid y líder del PP madrileñoIsabel Díaz Ayuso, ha defendido este domingo que su partido no participará en una condena pública previa tras la acusación de una exedil contra el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista (PP), por presunto acoso laboral y sexual. "Que no cuenten con nosotros para desprestigiar y desguazar la vida de una persona", ha afirmado. Más información

