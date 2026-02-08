Azcón celebra con mínima autocrítica la victoria de un PP que pierde dos escaños: "Somos el único partido que puede gobernar en Aragón"

Jorge Azcón, candidato del PP a las elecciones de Aragón en este 8F y seguro próximo presidente de Aragón, ha celebrado este domingo la victoria de su partido con nula autocrítica. Los conservadores se han dejado dos escaños en este adelanto electoral inédito en la comunidad y quedan con 26, pero como "el único partido que puede gobernar en Aragón".Azcón ha aprovechado la comparecencia ante cientos de militantes para agravar la herida del PSOE, gran perdedor de la noche, y asegurar que estos comicios marcan un reloj para el Gobierno central: "Tic, tac, es el fin del sanchismo".

"Los aragoneses han habaldo con un mensaje inequívoco que es que el PP ha ganado estas elecciones", ha resumido Azcón, que ha insistido en que es "la verdad de la noche" la victoria de los populares. "Solo hay un partido que puede decir que ha ganado las elecciones", ha insistido el jefe del PP en la comunidad, que sí ha admitido parte de la derrota: "Nos habría gustado no perder dos diputados, pero es verdad que no hay otro partido que haya tenido estos resultados".

El ya presidente en funciones de Aragón y seguro futuro presidente de la comunidad ha insistido en que "solo el PP puede formar Gobierno para los próximos cuatro años". "La historia de este partido es larga, es la primera vez que el PP tiene la Presidencia y que va a volver a tener la Presidencia de Aragón", ha recordad el conservador, que busca con este adelanto electoral aumentar su presencia en las Cortes y cumplir esa gesta particular de que el PP se mantenga más de un ciclo electoral en el Pignatelli. Lo primero no ha sido posible, lo segundo sí, siempre y cuando logre un acuerdo con Vox, en clara subida.

Azcón ha agradecido a "todos los aragoneses" la participación en los comicios, con crecimiento respecto a la convocatoria electoral de 2023. También a la gente de su partido, que ha hecho "un esfuerzo titánico" en la campaña y en la jornada electoral, algo por lo que el conservador estará "eternamente agradecido". También ha dado las gracias a la candidata del PSOE, Pilar Alegría, que le ha llamado para felicitarle por la victoria.