Escrutinio en tiempo real
¿Quién ha ganado las elecciones en Aragón 2026?
En los siguientes mapas y buscadores puedes seguir la evolución del escrutinio en tiempo real y consultar los resultados en cada uno de los 731 municipios de Aragón
Jose Rico
Con unas encuestas muy coincidentes, las incógnitas de las elecciones autonómicas en Aragón de este domingo se centran en cuánto dependerá el PP de Vox para gobernar, en la capacidad de resistencia del PSOE en un contexto adverso, y en qué partidos sobrevivirán a la división de la izquierda con un voto tan disperso. Todo eso lo han decidido 1.036.326 aragoneses.
En las autonómicas de 2023, el PP ganó al PSOE, pero quedó lejos de la mayoría absoluta al obtener 28 parlamentarios, mientras que los socialistas se quedaron con 23 representantes. Vox logró 7 diputados y Chunta Aragonesista (CHA) consiguió 3 escaños, los mismos que la coalición Aragón-Teruel Existe. Otros tres partidos se hicieron con un parlamentario cada uno: Podemos, Izquierda Unida y Partido Aragonés (PAR). Las Cortes de Aragón constan de 67 diputados, por lo que la mayoría absoluta está fijada en los 34 escaños. Finalmente, Jorge Azcón fue investido presidente con el apoyo de Vox y PAR.
En los siguientes mapas y buscadores puedes seguir la evolución del escrutinio en tiempo real y consultar los resultados en cada uno de los 731 municipios de Aragón.
Suscríbete para seguir leyendo
- Última hora del temporal en Badajoz: el Guadiana sigue subiendo y ha habido más desalojos
- Los Bomberos de Badajoz lanzan un aviso sobre el temporal y piden extremar la precaución
- El alcalde de Badajoz avisa de que el pico más alto del nivel del Zapatón y el Gévora se alcanzará a mediodía de este jueves
- Badajoz espera hasta 40 litros de precipitaciones entre las 9.00 y las 12.00 de este sábado
- Cortado el acceso al puente de la Autonomía en Badajoz
- Última hora: el alcalde de Badajoz no cree que hoy viernes haya problemas por la lluvia, pero sí mañana sábado con los desembalses
- Los alumnos de Alcazaba (Badajoz) han estado cinco días sin clases por una carretera cortada: las familias piden que no se repita
- Los vecinos desalojados de las pedanías no podrán volver a casa, al menos, hasta el lunes