Las cuentas de la gobernabilidad
El pactómetro de las elecciones en Aragón: ¿qué opciones hay para la investidura y con qué votos?
Comprueba en el siguiente interactivo las mayorías posibles en las nuevas Cortes de Aragón
Jose Rico
Barcelona
Con unas encuestas muy coincidentes, las incógnitas de las elecciones autonómicas en Aragón de este domingo se centran en cuánto dependerá el PP de Vox para gobernar, en la capacidad de resistencia del PSOE en un contexto adverso, y en qué partidos sobrevivirán a la división de la izquierda con un voto tan disperso. Todo eso lo han decidido 1.036.326 aragoneses. Los colegios electorales han cerrado a las 20.00 horas y está ya en marcha el escrutinio.
Comprueba en el siguiente interactivo las mayorías posibles en las nuevas Cortes de Aragón.
