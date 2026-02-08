Abengochea mantiene el escaño de IU-Movimiento Sumar pero lamenta "una mayor dependencia de la derecha"

Izquierda Unida–Movimiento Sumar ha confirmado que mantiene su representación en el Gobierno de Aragón tras la jornada electoral celebrada este domingo. La coalición liderada por Marta Abengochea continúa siendo un referente en la defensa de los servicios públicos y los derechos sociales en la comunidad para todos sus simpatizantes. Así los demuestran los resultados que ha obtenido en las elecciones de este 8 de febrero.

Esta era la primera vez que Izquierda Unida en Aragón presentaba una mujer al frente, convencida de que la mirada feminista era necesaria para transformar la realidad. Abengochea ha remarcado a lo largo de toda la campaña electoral que IU está fuerte, con muchas ganas y con mucha energía tras relevar al hasta ahora referente del partido de izquierda Álvaro Sanz.

IU no logra recuperar el peso parlamentario en el Gobierno de Aragón que tuvo en 2011, cuando alcanzó cuatro escaños. Desde entonces, su representación se ha reducido hasta situarse en un único diputado, reflejo de las dificultades de la formación desde que se fraccionó el voto de la izquierda en varias formaciones.

Tras agradecer a la gente haber salido a votar, su mensaje central de toda la campaña y el principal objetivo a trasladar a la ciudadanía, ha lamentado el panorama que, en su opinión, queda ahora en Aragón: "Lo que queda claro es que la irresponsabilidad de Jorge Azcón al provocar estas elecciones es hoy más evidente que nunca. El resultado deja una situación peor que la anterior, con una mayor dependencia de la derecha. Durante estos dos años se ha ido alineando con la otra derecha y dando cobijo a un fascismo que supone un muy mal resultado para Aragón. Especialmente para quienes viven y trabajan en esta comunidad, ya que nos sitúa en un escenario de mayor inestabilidad", ha manifestado Abengochea.

Volviendo a su campaña, la líder de IU-Movimiento Sumar ha reconocido que ha sido una campaña muy bonita: "Lo hemos dado todo, nos hemos desplegado por completo y hemos recorrido el territorio. Estamos satisfechas del trabajo realizado, aunque los resultados no hayan sido tan buenos como esperábamos", ha reconocido.

Este 2026, la coalición ha conectado con los votantes progresistas que se sienten decepcionados por políticas que consideran demasiado moderadas. El camino, sin embargo, no ha sido sencillo. La división del espacio de la izquierda obliga a IU-Sumar a competir con fuerzas cercanas, lo que fragmenta el voto.

IU–Movimiento Sumar ha recordado que su campaña se ha basado en recorrer Aragón de cerca, pueblo a pueblo y barrio a barrio, y que este respaldo demuestra la importancia de mantener una representación fuerte para defender los intereses de la clase trabajadora y los colectivos sociales.

Con este resultado, IU–Movimiento Sumar mantiene su posición como fuerza política consolidada en Aragón, manteniendo su apuesta por la participación ciudadana y la construcción de alternativas a las políticas de la derecha y la extrema derecha.

Los votantes de IU-Movimiento Sumar piensan en los servicios públicos, especialmente sanidad, educación y atención social, donde Abengochea ha prometido trabajar para reducir listas de espera y ampliar la educación infantil y la formación profesional. Su programa apuesta por el acceso a vivienda digna, con una Ley de Vivienda que proteja a familias vulnerables. Defiende una justicia social y económica, usando recursos públicos para apoyar a los más necesitados y planteando medidas como la renta básica por crianza.

La igualdad de género es eje central, con políticas feministas y conciliación real. IU-Movimiento Sumar prioriza la participación ciudadana y el voto como herramienta de derechos.

Su propuesta de frenar privatizaciones y proteger el territorio frente a grandes proyectos extractivos, la justicia territorial y el apoyo a pueblos y comarcas frente a la despoblación es el eje de su programa.

Abengochea promete una política cercana, recorriendo barrios y municipios para escuchar a la ciudadanía. Su mensaje combina defensa de derechos, servicios públicos y movilización para construir un Aragón más justo.

Sin embargo, en su opinión, de un Aragón imparable se ha pasado esta noche de domingo a un Aragón ingobernable: "Y esa es una mala noticia para toda la ciudadanía aragonesa. Más allá de ese contexto, nosotras mantenemos el resultado que ya teníamos, lo que demuestra que somos una fuerza sólida y una referencia de certidumbre para la clase trabajadora. Contamos con una trayectoria firme y un electorado estable, y vamos a seguir trabajando para que ese apoyo crezca, ofreciendo certidumbre a la mayoría social y defendiendo sus intereses, como siempre hemos hecho. En esa línea continuaremos a partir de mañana", ha concluido.

