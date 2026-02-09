Dominio del PP, debacle del PSOE y auge de Vox y CHA en las provincias aragonesas

Las tres provincias aragonesas se han teñido de azul para dar la victoria al PP en las elecciones a las Cortes de Aragón. Los populares obtienen 26 diputados, aumentando su distancia con el PSOE, que ha conseguido 18 escaños, mientras Vox crece hasta los 14 diputados. El resto del hemiciclo queda conformado por los 6 de CHA, que dobla el número de escaños, 2 de Aragón Existe, que gana 1, e IU-Movimiento Sumar, que mantiene el diputado que tenía. Estas son las seis fuerzas políticas que tendrán representación en el Palacio de la Aljafería.

Zaragoza se tiñe de azul

La provincia de Zaragoza marca la tendencia general del resultado autonómico. Con 35 escaños en juego, el PP ratifica su liderazgo con 15 escaños, perdiendo uno. El partido de Jorge Azcón suma 170.969 votos, el 35,24 % del total. El PSOE, por su parte, se desploma y ve reducida su representación de 12 a 9 escaños. El respaldo a los socialistas se traduce en 115.462 votos (23,86%). Vox gana peso y pasa de 4 a 7 diputados, con 83.993 sufragios (17,36%), y CHA duplica sus apoyos, con 4 diputados y 50.922 votos (10,52%). IU-Movimiento Sumar consigue retener su diputado en el Parlamento gracias a 15.424 votos (3,18%).

Huesca mantiene el reparto

En Huesca, el PP obtiene una clara victoria y sube el listón hasta los 7 diputados, uno menos que hace tres años, y 34.541 votos (32,85%). De los 18 escaños que tiene el Alto Aragón, el PSOE sufre un descenso en diputados, de 7 a 5, y votos, 28.066 (26,69%). Vox sigue siendo la tercera fuerza, aumentando su presencia en 2 diputados para llegar a 4 y obtener 19.721 sufragios (18,75%). De igual modo CHA eleva el listón en el Alto Aragón con un segundo escaño y conseguir 10.354 votos (9,84%).

El PAR se queda sin escaño

También el PP ha ganado en la provincia de Teruel. Con 14 diputados en liza, los conservadores mantienen su 5 representantes, seguido del PSOE, con 4 escaños. Se repite el mismo escenario, pero con el descenso de votos: 19.287 y 15.838, respectivamente. Vox sube de 1 a 3 representantes y cotabiliza 13.633 votos (20,34%) y Teruel Existe suma 8.633 apoyos (12,87%) y un diputado al que ya tenía, en detrimento del PAR, que se queda por primera vez en su historia sin representación en las Cortes de Aragón.

Así, el PP gana las elecciones en las tres provincias aragonesas y sería el partido más votado, con 26 diputados. El PSOE, por su parte, sumaría 18 escaños en las Cortes de Aragón. El resto del hemiciclo quedaría conformado por Vox, con 14 diputados, CHA obtendría 6, Aragón Existe tendría 2 e IU Movimiento Sumar pelea a última hora por lograr 1 diputado.

Con este escenario, las Cortes de Aragón quedan formadas por seis partidos, frente a las ocho en la anterior legislatura. Vox y CHA son las fuerzas que más crecen en votos y escaños, mientras que el PSOE registra la mayor pérdida respecto a las últimas elecciones. El porcentaje de participación ha sido del 68,20% en Zaragoza (dos puntos más que en 2023) y se ha situado en el 67,59% en Huesca (uno por debajo) y el 67,59 % en Teruel (tres puntos menos).

Con estos resultados, las elecciones de este 8F han configurado un nuevo mapa político. Las tres provincias aragonesas han determinado la composición final de las Cortes de Aragón y el equilibrio de fuerzas respecto a los comicios de 2023. De los 67 representantes en el Parlamento autonómico, los 35 diputados de la provincia de Zaragoza quedan repartidos entre PP (14), PSOE (9), Vox (7), CHA (4) e IU-Movimiento Sumar (1); los 18 escaños de Huesca entre PP (7), PSOE (5), Vox (4) y CHA (2); y los 14 diputados de Teruel entre PP (5), PSOE (4), Vox (3) y Teruel Existe (2).