El fiscal acredita ante el tribunal cómo en Andorra se abrían cuentas para mover el dinero de los Pujol con identidades suplantadas

El juicio por la fortuna oculta en Andorra del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol Soley se ha reanudado este lunes con las declaraciones de supuestos titulares de cuentas en el país vecino desde las que se habrían movido fondos del primogénito del exmandatario catalán, Jordi Pujol Ferrusola. La mayoría de ellos ignoraban incluso haber contado con fondos a su nombre allí, pero en lo que han coincidido todos ha sido en negar haber transferido, o recibido, millones de pesetas de los Pujol, a los que no conocían "más que de la televisión".

Sus testimonios han sido breves, lo justo para corroborar ante el tribunal de la Audiencia Nacional que preside José Ricardo de Prada que o bien ni siquiera abrieron nunca las cuentas por las que se les preguntaba -cuya titularidad les atribuyó una comisión rogatoria remitida desde Andorra- o en ningún caso hicieron o recibieron transferencia alguna de los Pujol. Solo una de las testigos, Núria Villena, aunque dijo haberse enterado de que figuraba como titular de una cuenta en Andorra, junto a su madre, por el juez instructor del caso Pujol, ha podido explicarlo con un proyecto para que se establecieran universidades estadounidenses en el país vecino, en el que participaba el hijo mayor del expresidente. Ella figuraba como persona de confianza del que fue presidente andorrano, Òscar Ribas.

Jordi Pujol, en un monitor de la sala de prensa de la Audiencia Nacional, durante el juicio que se está celebrando. / José Luis Roca

Otra testigo, María del Carmen Palomares, ha asegurado que ella nunca había tenido los siete millones de pesetas que figuraba que transfirió a Jordi Pujol en 1992 "ni cuenta fuera de Barcelona", ha añadido. Otro, Carles Serradel, ha provocado la risas del tribunal al comentar que cuando la Policía le informó de que en su cuenta en Andorra llegó a haber 90 millones de pesetas (540.900 euros) preguntó a los agentes dónde tenía que ir para poder cobrar el tercio que le correspondería. Se supone que esa fue la cantidad le transfirió en 1992 Pujol Ferrusola y su entonces esposa, Mercè Gironès. Este testigo ha justificado la apertura de la cuenta en que es residente en Andorra y como letrado era allí donde le pagaban sus clientes; en ella ha dicho que nunca hubo más de 6.000 o 9.000 euros.

Durante la fase de instrucción, ya quedó reflejado que muchos de los presuntos pagadores o beneficiarios de Pujol Ferrusola en Andorra ignoraban que disponían de cuentas a su nombre allí, lo que el fiscal Anticorrupción Fernando Bermejo atribuye a una posible usurpación de identidad para efectuar operaciones financieras en beneficio del principal acusado, que se enfrenta a la mayor petición fiscal: 29 años de prisión.

Gestor en Andorra

En anteriores sesiones del juicio también ha salido a relucir el nombre de Josep María Pallerola, señalado como gestor de las cuentas de la familia Pujol en Andorra. Uno de los testigos, Jaume Puigarnau, le ha identificado como dueño del banco en el que tenía la cuenta en la que se produjo un ingreso de 30 millones de pesetas desde una cuenta de Pujol Ferrusola. En realidad, era el gestor de las cuentas de la familia Pujol en Andorra.

Por su parte, el médico de Sabadell, ya jubilado, José Luis Iriarte, y su hija Marta han declarado que no conocen a Jordi Pujol Ferrusola ni a su exmujer, a pesar de que recibieron en una cuenta suya en Andorra en enero de 1994 un total de 25 millones de pesetas desde su cuenta. "Nunca los he visto", ha afirmado José Luis Iriarte, mientras que su hija ha llegado a quejarse: "No sé qué hago aquí". Otro testigo, Baltasar Pineda, ha admitido que tenía una cuenta en Andorra con sus socios en una empresa, pero ha asegurado que nunca tuvo relación con Pujol Ferrusola, a pesar de haber recibido de él 30 millones de pesetas

El hermano administrador

El presidente del tribunal ha dado comienzo al juicio con la relación de testigos a los que no se ha podido citar. Este lunes también estaba previsto que declarara Ramón Gironès Riera, hermano de la acusada Mercè Gironès y administrador en 2004 de la sociedad Active Translation. Esta compañía habría sido utilizada en varias operaciones que la fiscalía tiene bajo sospecha. Su testimonio se ha aplazado al ser confundido con el de su padre, ya fallecido, con el que comparte el nombre.

Entre los testigos que ya han declarado ante el tribunal también ha estado el asesor fiscal de la familia, que admitió que las regularizaciones fiscales de la familia se hicieron "deprisa y corriendo" tras conocerse la existencia de la fortuna en Andorra.

