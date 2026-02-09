Causa contra la esposa de Sánchez
La UCO responde a Peinado que no hay "nuevos hechos" que justifiquen investigar a Begoña Gómez por el rescate de Air Europa
La Audiencia de Madrid limitó en dos ocasiones esta línea de investigación y el juez actuó a petición de un abogado habitual en denuncias 'fake' contra el PSOE
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha respondido al juez del caso Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado, que "no se observa la existencia de nuevos hechos" en relación con el rescate de Air Europa que justifiquen seguir en esta línea de investigación contra la esposa de Pedro Sánchez, a quien el magistrado ya imputa cinco delitos relacionados con la corrupción.
La Audiencia de Madrid ya ha limitado en dos ocasiones los intentos de Peinado de vincular a Begoña Gómez en una supuesta influencia para el rescate y el pasado mes de diciembre pidió este nuevo informe a raíz de la petición de un abogado, Eduardo Martín-Duarte, habitual en la presentación de denuncias 'fake' en Fiscalía y otros tribunales contra el Gobierno, que de momento no han encontrado respuesta alguna por falta de fundamentación.
Suscríbete para seguir leyendo
- Última hora del temporal en Badajoz: el Guadiana sigue subiendo y ha habido más desalojos
- Badajoz espera hasta 40 litros de precipitaciones entre las 9.00 y las 12.00 de este sábado
- Cortado el acceso al puente de la Autonomía en Badajoz
- Última hora: el alcalde de Badajoz no cree que hoy viernes haya problemas por la lluvia, pero sí mañana sábado con los desembalses
- Encuentran sin vida al joven desaparecido en Badajoz
- El joven hallado muerto en Badajoz se habría escondido bajo el puente de Palmas tras huir de la policía local
- El alcalde de Badajoz avisa de que el pico más alto del nivel del Zapatón y el Gévora se alcanzará a mediodía de este jueves
- Los vecinos desalojados de las pedanías no podrán volver a casa, al menos, hasta el lunes