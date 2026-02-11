El chófer de la empresaria que afirma haber entregado dinero a Ferraz confirma ante el juez que llevaron bolsas con tacos de billetes de 50 euros

Álvaro Gallego, que fue administrador y socio único de Petrolara 2016 S.L. --una de las firmas implicadas en el caso hidrocarburos que se investiga en la Audiencia Nacional-- ha reconocido este miércoles ante el juez Santiago Pedraz que en una ocasión acompañó e hizo de chófer a la empresaria Carmen Pano hasta la sede del PSOE en la madrileña calle de Ferraz para hacer entrega de dinero en efectivo.

Según su testimonio, desconocía la cantidad total entregada ese día que, según ha confesado Pano en otras ocasiones, fue de 45.000 euros. No obstante, afirma que pudo ver el dinero que iba en las bolsas: billetes de 50 euros organizados en tacos de 5.000 euros cada uno.

Según fuentes jurídicas presentes en su declaración a las que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, Pano entró con una bolsa marrón en cuyo interior estaban las bolsas blancas con los billetes y estuvo dentro de la sede socialista unos quince minutos.

La identidad del chófer fue desvelada por la propia Pano durante su declaración en la parte del caso Koldo que se investigó en el Tribunal Supremo. Se trataba de la persona que la llevó en su coche una de las dos veces que acudió a entregar un total de 90.000 euros en efectivo en la sede del PSOE.

El empresario Víctor de Aldama a su llegada al interrogatorio del juez instructor del 'caso Koldo', en la Audiencia Nacional / Carlos Luján - Europa Press

A preguntas del fiscal, el testigo explicó este miércoles que primero espero en la calle bajo el despacho del comisionista del caso Koldo Víctor de Aldama --quien supuestamente habría ordenado a Pano realizar la entrega, aunque el empresario lo niega-- y como le quedaba "de camino" la paró cerca la sede del PSOE y esperó en doble fila, el Paseo del Pintor Rosales. Pano sólo le dijo que tenía que "parar a hacer una cosa", aunque se fue con bolsas y vino sin ellas.

Faltaban 10.000

Las mismas fuentes precisan que en realidad debía haber 100.000 euros pero Gallego había "oído" que en la "cadena de custodia" terminaron faltando 10.000. Del total, 45.000 se quedaron en el despacho de Aldama y el resto es lo que llevaron a Ferraz. En todo caso, el testigo ha enmarcado este favor que le hizo a Pano en el hecho de que son amigos y ha explicado que la llevó por seguridad, y sin cobrar dinero por ello.

También ha afirmado que él fue quien presentó a su amiga y a Claudio Rivas --principal socio de Aldama en la trama-- pero no tiene que ver nada con la empresa presuntamente beneficiada por la trama Koldo , (Villafuel), ni con Have Got Time, la firma de Carmen Pano y su hija Leonor a la que se relaciona con el pago del chalet en La Alcaidesa del que disfrutó el exministro de Transportes José Luis Ábalos.

El testimonio de Gallego coincide casi punto por punto con el que prestó la propia Pano el pasado 30 de enero ante el titular de de la plaza de instrucción número 5 de Tribunal Central de Intancia. La empresaria ya dijo que ese dinero provenía de Rivas, a quien la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sitúa junto a Aldama como presuntos cabecillas del caso hidrocarburos.

Pano insistió en que llevó el dinero en bolsas a Ferraz, asegurando que una parte del efectivo se la dio Aldama y la otra se la entregó una persona vinculada a Rivas, a quien responsabilizó de estar detrás de todas las empresas y de dar las órdenes de las operaciones investigadas por el juez por un presunto fraude millonario de IVA.

En su declaración, Pano también se refirió a que Aldama le comentó que había recibido un sobre de la dirigente venezolana Delcy Rodríguez que el presunto conseguidor del 'caso Koldo' vincula a presunta financiación irregular de los socialistas.

