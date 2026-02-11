Un exresponsable de una constructora asegura que Pujol Ferrusola le ofreció gestionar su personal si le adjudicaban obras en Madrid

El juicio por la fortuna oculta en Andorra de la familia Pujol continúa centrándose en las operaciones del primogénito del expresidente, Jordi Pujol Ferrusola, de las que la fiscalía sospecha. Entre los testigos que han comparecido este miércoles ha estado quien fue director general del grupo Benito Arnó e Hijos, que ha asegurado que el hijo mayor del exmandatario catalán le ofreció proporcionarle el personal que necesitaría si resultaba adjudicatario de alguno de los proyectos que licitaba el Ayuntamiento de Madrid dentro del que se conoció como 'Plan Zapatero' para luchar contra el paro de larga duración.

Juan Alberto Arques Fondevila ha señalado que conocía a Pujol Ferrusola y que en un momento determinado le ofreció sus servicios para proporcionarle personal en Madrid, si finalmente su constructora resultaba adjudicataria de alguno de los 25 proyectos a los que optó para el Ayuntamiento madrileño dentro del plan para luchar contra el paro de larga duración que había puesto en marcha el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

"En 2010 o finales de 2009 a propósito del 'Plan Zapatero' me propuso que tenía una consultora y que si resultábamos" concesionarios de algún proyecto del Ayuntamiento de Madrid, "él podía gestionarnos la contratación de personal de acuerdo con esas licitaciones, que eran de un fondo de empleo social", en el que si eras "adjudicatario venías obligado a contratar a personal en paro de larga duración. Como no teníamos sede en Madrid, Pujol nos ofreció sus servicios. Nos presentamos a 25 obras y no nos adjudicaron nada", explicó Arques.

A la pregunta de por qué Pujol Ferrusola podía tener esos contactos en Madrid, el testigo afirmó que no lo sabía, pero que sin contar con los servicios que le ofrecía no habría podido concurrir a esos proyectos de obras, que finalmente no se le adjudicaron, por lo que la relación comercial no se llegó a materializar.

El fiscal Fernando Bermejo le preguntó también por el pago de la compañía de una serie de cantidades a la mercantil Hispart, que realizó trabajos para Convergència Democràtica (CDC) y cuyo administrador, ya fallecido, fue condenado por financiación ilegal en el caso del Palau de la Música. El testigo dijo no recordar nada de ello, que habían pasado casi 20 años y que quizá le hubiera podido decir alguien del departamento de administración y tesorería de la empresa. Ha añadido que por lo que supo en 2018, cuando fue citado a declarar ante el juez instructor, Hispart se ocupaba de realizarles eventos y les proporcionó grupos electrógenos para destruir balastro, algo que a finales de los noventa y principios de los 2000 les hizo falta. Ha agregado que ya no guardaba ningún justificante contable.

Cesión de préstamo

El fiscal también relata en su escrito de acusación que, en diciembre de 1995, se registró en la cuenta de Pujol Ferrusola en Andorra una salida de fondos por importe de 50 millones de pesetas (300.506 euros) hacia la sociedad que gestionaba un restaurante de la Cerdanya. La acusación pública asegura que, aunque la Banca Reig era quien figuraba como prestamista, el titular real era el primogénito del expresidente. De hecho, el mismo día de la suscripción se firmó un convenio privado en el que se reconocía que las cantidades correspondientes a la devolución del préstamo debían ingresarse en la cuenta de Jordi Pujol Ferrusola.

El propietario del restaurante ha asegurado ante el tribunal que él firmó el préstamo con la Banca Reig y que ignoraba que en realidad el dinero procedía de Pujol Ferrusola. Sí ha dicho que fue el primogénito quien le animó a pedir un préstamo a la entidad bancaria, cuyos propietarios eran clientes de su establecimiento. Tampoco ha sabido explicar por qué tuvo que firmar en Barcelona un préstamo que le concedía un banco andorrano. A preguntas de la defensa ha añadido que no le habría importado que el préstamo se lo hiciera el hijo del expresidente catalán.

Su testimonio se ha sumado a la decena de titulares de cuentas andorranas que ignoraban el motivo por el que aparecían como beneficiarios de transferencias de Pujol Ferrusola. Todos ellos, incluidos los que tuvieron alguna relación con él, como el que fue su profesor, José María Montserrat Alberti, que ha explicado que intentaron un negocio de motores menos contaminantes y de menor consumo. Este testigo también ha declarado que ignoraba por qué figuraba que le ingresó 12.000 euros en su cuenta andorrana. Otro, propietario de una constructora, ha añadido que no lo conocía de nada: "Solamente [conocía] al viejo, que lo vi en un partido de fútbol", ha señalado el hombre que ha tenido que declarar asistido por su hija dada su avanzada edad y sus problemas de audición.

Islas Caimán e Islas Vírgenes

Durante la sesión de este miércoles también ha salido a relucir una inversión de 120.000 euros que realizó Jordi Pujol Ferrusola a través del BBVA relacionada con la emisión de unas preferentes de una filial de la entidad bancaria en las Islas Caimán. Un exdirectivo del banco ha explicado ante el tribunal que los dividendos se repartieron en España y no en el paraíso fiscal. Además, estas preferentes estaban controladas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), por lo que ha despejado las dudas que, en este sentido, tenía el fiscal sobre esta operación.

El último en declarar ha sido el financiero Carlos Javier Tusquets Trias de Bes, compañero de universidad de Pujol Ferrusola y que se ha desvinculado totalmente de la importante inversión que realizó este en el fondo denominado Selecta Fund Class-A. El fiscal Fernando Bermejo detalla en su escrito que el 27 de septiembre de 2002 se registró una transferencia de 4.409.633 euros desde una cuenta del primogénito del expresidente en Andorra hacia este fondo, gestionado por JP Morgan y domiciliado en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes.

Noticias relacionadas

El testigo ha explicado que él también invirtió una cantidad en ese fondo, pero que no tiene nada que ver con lo que hizo el hijo del expresidente catalán, al que solo se lo recomendó. "Yo no gestionaba el fondo y eran inversiones individuales. Yo no sé nada de la de Pujol Ferrusola", ha recalcado.

Suscríbete para seguir leyendo