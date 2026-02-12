ERC pacta con el Gobierno la creación de otras 90 nuevas plazas de jueces en Cataluña para 2027

ERC ha llegado a un acuerdo con el Gobierno de Pedro Sánchez para crear 90 nuevas plazas de jueces en Cataluña en 2027, una cifra que se sumará a las 91 ya anunciadas para este año con el objetivo de reforzar los tribunales de instancia. Fuentes de ERC reivindican que de esta forma se acercará "el número de jueces por habitante a la media europea". El pacto llega justo en el día en el que el Congreso debate la proposición de ley contra la multirreincidencia que acordó el Ejecutivo con los posconvergentes y los republicanos reivindican que así habrá "más recursos y más capacidad para actuar". El conseller de Justícia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, ha precisado que Catalunya contará con una planta judicial de más de 1.000 jueces antes de que termine la presente legislatura.

Apenas unas semanas después de que el Ministerio de Justicia anunciase la creación de 500 nuevas plazas de jueces, de las cuales 91 serán en Catalunya, ERC ha cerrado un acuerdo para mantener esta ampliación al próximo año, con lo que se aumentará en una cantidad muy similar. Así, las fuentes republicanas sostienen que el pacto permite "reforzar la Justicia mediante un incremento significativo del número de juezas y jueces" en un total de 181 plazas en dos años.

"El Gobierno se compromete a aumentar de forma decidida la planta judicial, con el objetivo de acercar el número de jueces por habitante a la media europea", recalcan estas fuentes antes de señalar que con este incremento se pasará de 870 jueces a aproximadamente 1.050 en tan solo dos años, lo que supone un incremento del 20,8%. Además, vinculan el acuerdo con la aprobación de la ley de multirreincidencia asegurando que el pacto permitirá que la aplicación de la nueva norma vaya "acompañada de más recursos y más capacidad para actuar".

"El servicio público de la justicia es un servicio público de primer orden, que está tensionado por diferentes factores, como el aumento de la litigiosidad y de la población. Para descongestionarlo hacen falta reformas —como la que hemos llevado a cabo con la implantación de la ley de eficiencia judicial—, diálogo con todas las partes y recursos. En este sentido, celebramos el acuerdo del Gobierno con ERC para crear 90 plazas judiciales más en 2027. Es un paso adelante en la buena dirección para tener un servicio público de justicia eficaz, rápido y digno", ha dicho Espadaler esta mañana en una comparecencia pública.

En una entrevista con TV3, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, también ha defendido el pacto alcanzado con el Gobierno al considerar que será mucho más efectivo para luchar contra la multireincidencia que la ley que ha aprobado el Congreso este jueves. Según él, este fenómeno se combate poniendo "recursos" en los juzgados, y no con una norma con "tufillo racista". Pese a todo, los republicanos se han abstenido con la ley por considerar que son una "izquierda responsable" que también piensa que el problema de la multireincidencia "existe" y hay gente cuyo "modus vivendi es delinquir".

Los republicanos aseguran que el acuerdo ha sido posible a los mecanismos habilitados en la Ley de eficiencia del Servicio Público de Justicia, una norma impulsada por el ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Pero también recuerdan que es fruto de la negociación en la comisión bilateral Gobierno-Generalitat celebrada en febrero de 2025 y en la que se cerró un incremento de 60 jueces en los tres años siguientes.

En cuanto a las necesidades logísticas y presupuestarias para materializar la llegada de los nuevos jueces, la Conselleria de Justícia ya ha estudiado la viabilidad de ubicar a los 91 nuevos jueces que se crearán en 2026 y ha concluido que, si bien es posible que haya que realizar alguna reforma en las infraestructuras, hay espacio y recursos para poder recibirlos e integrarlos en los edificios judiciales catalanes. En Barcelona, una de las posibilidades que se manejan es ocupar algunas plantas de un edificio contiguo a la Ciutat de la Justícia, en la Gran Vía.

