Felipe VI aplica a la familia real la subida salarial del 1,5% de los funcionarios

Felipe VI ha aplicado a su sueldo y a los de su esposa y su madre la subida salarial del 1,5% aprobada para los funcionarios del Estado. Según ha informado la Zarzuela este jueves, el Rey cobrará este año 290.000 euros (4.311 más que en 2025); Letizia, 160.000 euros (2.881 más) y la reina Sofía, 131.000 (2.438 más). Juan Carlos I no recibe ni un solo euro público desde abril de 2020, cuando su hijo decidió retirarle la asignación que le había puesto tras su abdicación tras publicarse varias informaciones periodísticas sobre su fortuna oculta.

La cantidad global que ha recibido la jefatura del Estado para el ejercicio 2026 es de 8.431.150,00 euros, la misma desde el año 2023, puesto que los Presupuestos Generales de aquel año siguen en vigor. El Gobierno los ha ido prorrogando desde entonces por la incapacidad de aprobar unos nuevos por falta de apoyos. En todo caso, esa cantidad no responde al coste total de la monarquía española, ya que hay varias partidas que están incluidas en las cuentas de los ministerios, por ejemplo, la seguridad, que la pagan Interior y Defensa, o la conservación de los edificios que utilizan, que se hace cargo Presidencia a través de Patrimonio Nacional.

Los sueldos de la cúpula

Los 8,4 millones de euros se distribuyen en cinco bloques. El primero, el que afecta a los gastos de personal, asciende a 3,8 millones de euros, de donde salen los 581.000 euros de los suelos de los Reyes y Sofía. El personal de alta dirección de la cúpula de Zarzuela recibe retribuciones por valor de 901.000 euros. Entre los altos cargos de la institución se encuentran, entre otros, el jefe de la Casa, Camilo Villarino, quien percibirá este año 178.915 euros y la secretaria general, Mercedes Araújo, 157.658 euros.

Destaca la cantidad de "incentivos al rendimiento" por "servicios extraordinarios, dedicación o iniciativa con que desempeñen sus funciones", que asciende a 1,8 millones de euros, una cifra que distribuye Felipe VI a su criterio, al igual que ocurre con esa partida en otros departamentos de la Administración pública como los ministerios. El resto, hasta los 3,8 millones, va a parar a pagar trienios, retribuciones del personal laboral, cuotas, prestaciones y gastos sociales.

A preguntas de este periódico, la Zarzuela informó de que los Reyes y Sofía "no perciben incentivos al rendimiento", porque estos se aplican "al personal directivo" de la Casa y "al resto de personal".

Rediseño de la web

El capítulo dos, de gastos corrientes en bienes y servicios, incluye recursos por 3,7 millones de euros para atender arrendamientos y cánones (equipos informáticos, toma de imágenes, derechos de uso de dominios de internet...), mantenimiento y reparaciones, aunque el grueso (2,8 millones) va a "material, suministros y otros" (elementos de oficina, material informático no inventariable, comunicaciones, seguros, contratos con empresas de servicios y gastos generados "con ocasión de las actividades de protocolo y representación" de la familia real). En este apartado se ha guardado un monto para el rediseño y la migración de la web actual, un proceso a medio plazo que este año supondrá un desembolso de 377.000 euros.

El tercer bloque va para gastos financieros (1.000 euros), para transferencias bancarias y diferencias de cambio; el cuarto, para un fondo de contingencia (168.000 euros) y el quinto, para inversiones (728.493 euros), el grueso para adquirir "maquinaria y utillaje, mobiliario y enseres, equipos para procesos de información".

