Felipe VI
Llorca informa al rey sobre la reconstrucción de la dana y le invita a la exposición temporal de Sorolla
Felipe VI recibe al president en la Zarzuela con las labores de recuperación del 29-O como el principal asunto
Redacción
El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha mantenido este jueves una audiencia con el rey Felipe VI en el Palacio de La Zarzuela, en la que le ha informado sobre la evolución de la fase de reconstrucción tras la dana de octubre de 2024. También ha invitado al monarca a la exposición temporal de Sorolla y a la regata de vela 'Sail GP' que se celebrará en València.
Así lo ha desvelado el propio president en declaraciones a los periodistas tras el encuentro que ha mantenido este jueves con Felipe VI, que ha estado marcado principalmente por el plan de recuperación tras la dana y de cómo se están afrontando las obras de reconstrucción. Al respecto, Llorca ha precisado que los reyes "están invitados" a cualquier zona de la Comunitat Valenciana, ya sea una zona afectada por la dana o no, pero sí que ha mostrado "mucho interés" por el estado de los territorios más dañados.
Ha añadido que estos proyectos de reconstrucción "también necesitan la colaboración" del Gobierno central para "garantizar" que estos hechos no se vuelvan a repetir, destacando la primera reunión de la comisión mixta que se celebrará esta próxima semana.
"Eso nos tiene que servir para fortalecer por lo menos acuerdos en base a la reconstrucción y a la necesidad de que esas obras no se dilaten en el tiempo, que se busquen de alguna forma flexibilidad para que también los ayuntamientos puedan desarrollar esa bolsa de dinero que tienen y que no son capaces de materializar porque hay un exceso de burocracia importante", ha agregado.
Más allá de la dana
Llorca también ha explicado que el rey Felipe VI "se ha interesado" por las inversiones que han llegado a la Comunitat Valenciana y que han hablado de "eventos importantes" en la región, como la exposición temporal de Sorolla en el Museo de la Ciudad de Valencia y la regata de vela de 'Sail GP' en Valencia.
Es más, Llorca ha cursado invitación al monarca a ambos actos que se van a celebrar en València, recordando que Felipe VI "es muy aficionado a la vela" y poniendo en valor la "sensibilidad" que los Reyes tienen por la autonomía. Asimismo, Llorca ha celebrado que la Reina Letizia vaya a acudir la próxima semana a la Comunitat Valenciana a visitar una empresa del calzado en la localidad alicantina de Elda.
Por último, el presidente valenciano ha dicho que también han hablado de la "estabilidad" y de lo "importante" que es conseguir acuerdos y apoyos.
