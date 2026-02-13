Illa se reincorpora el lunes al frente del Gobierno catalán tras recuperar la movilidad

El presidente catalán, Salvador Illa, vuelve a tomar las riendas de la Generalitat de Cataluña, tras prácticamente un mes de baja por una osteomielitis púbica. Illa fue ingreso en el hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona el pasado 17 de enero por una pérdida de fuerza de la musculatura de las piernas y un intenso dolor y el equipo médico autorizó el 30 de enero que continuara el tratamiento en casa. Pero no ha sido hasta hoy cuando ha podido recuperar totalmente la movilidad y anunciar que el lunes volverá al ruedo, aunque deberá seguir con el tratamiento antibiótico.

El presidente autonómico ha ido recuperando la motricidad y la fuerza durante estos últimos días y ha evolucionado favorablemente, si bien continuará compaginando las tareas del Govern con la rehabilitación y la pauta establecida por los médicos. El lunes a las 08.10 horas, hará una declaración institucional desde la Galería Gótica del Palau de la Generalitat y después continuará con su agenda institucional.

El propio Illa ha confirmado que el lunes se reincorpora "de forma progresiva al trabajo" y a sus "responsabilidades": "Regreso con muchas ganas, energía y determinación", ha sostenido en X. También ha aprovechado el mensaje para trasladar su agradecimiento al personal del hospital "por su profesionalidad, dedicación y calidad humana". "Nuestra sanidad pública es un orgullo colectivo", ha zanjado.

Durante su ausencia, el conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, ha asumido las funciones de Illa como president. Unas semanas que han estado marcadas por la crisis de Rodalies, después del accidente mortal de Gelida el pasado 20 de enero, y por la huelga de maquinistas y profesores.

En estos días, el Executiu ha logrado arrancar la negociación de los presupuestos para 2026 con los Comuns, pero sigue pendiente de avances para que ERC dé el paso de sumarse a un acuerdo. Los republicanos ya negocian con el PSOE posponer de nuevo la ley del IRPF e incluir la recaudación en la propuesta de financiación para poder empezar a hablar de las primeras cuentas de Illa.

