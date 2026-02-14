La ronda de Sánchez con partidos aplazada por el accidente de tren, sin visos de retomarse

La ronda de reuniones que iba a mantener el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con los partidos con representación parlamentaria y que se pospuso debido al accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), no tiene visos de retomarse casi un mes después y en medio de un creciente ambiente de crispación política.

Sánchez avanzó su intención de mantener esos encuentros el pasado 6 de enero, al término de la reunión en París de la denominada Coalición de Voluntarios por Ucrania.

En la rueda de prensa que ofreció ese día, abrió la puerta a que militares españoles participen en una hipotética misión de paz en territorio ucraniano, y anunció que al lunes siguiente, 12 de enero, comenzaría una ronda con los representantes de la mayoría de los grupos parlamentarios para exponer su posición y escuchar las opiniones al respecto.

Sin embargo, la dificultad para cuadrar la agenda con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, con quien Sánchez dijo que quería iniciar ese serie de contactos, hizo que ese primer encuentro se fijara para el 19 de enero, y ya se había concretado para los días siguientes otra serie de reuniones con los representantes de Sumar, ERC, PNV y EH Bildu.

Pero la jornada anterior ocurrió el accidente ferroviario de Adamuz, en el que perdieron la vida 46 personas y hubo más de un centenar de heridos, y Sánchez decidió suspender toda su agenda, incluidas esas reuniones, a la vez que también Feijóo pidió que se pospusiera el encuentro entre ambos.

Casi un mes después de que se tomara esa decisión, no hay intención por ahora de que vuelva a haber conversaciones con los grupos para fijar nuevas fechas.

Fuentes del Gobierno reconocen que la ronda no se ha reactivado y no se prevén contactos a corto plazo para ello, una decisión que llega en medio de un ambiente político en el que se mantiene la crispación tal y como se evidenció en la comparecencia de Sánchez el pasado miércoles en el pleno del Congreso.

Una comparecencia en la que hubo un duro cruce de acusaciones entre el presidente del Gobierno y Feijóo, y también entre el primero y el líder de Vox, Santiago Abascal, a quien Sánchez no había incluido en su prevista ronda de contactos.

Además del enfrentamiento por el accidente ferroviario de Adamuz y el de Gelida, en Barcelona (que causó otra víctima mortal), en el pleno, celebrado tres días después de las elecciones en Aragón, hubo reproches de Sánchez al líder del PP por considerar que está poniendo la "alfombra roja" a Vox para facilitar su presencia en las instituciones.

A la ronda de reuniones suspendida se refirió el propio Sánchez en esa comparecencia de esta semana al señalar que en enero se abrió "una puerta a la esperanza" para la paz en Ucrania y que, por ello, ofreció a los grupos parlamentarios tener esa serie de reuniones para informarles.

Pero reconoció que casi mes y medio después de la reunión de París, "desgraciadamente, no parece que haya habido avances" y dijo que se seguirá a la espera.

Un argumento más que hace presagiar que no se retomará esa ronda aplazada y a lo que contribuye también la tensión evidenciada en esa sesión plenaria.

No obstante, esa tensión ya se vislumbraba que se iba a trasladar a los contactos previstos, porque aunque el presidente del Gobierno pensaba citar a los representantes de los grupos para abordar la situación en Ucrania y esa hipotética participación de militares españoles en una misión de paz, sus interlocutores avanzaron que hablarían de otros asuntos que han generado polémica.

Noticias relacionadas

Así, Feijóo pensaba llevar a ese encuentro con Sánchez (que iba a ser el primero en casi un año) asuntos como la situación en Venezuela, el nuevo modelo de financiación autonómica o las últimas medidas anunciadas por el jefe del Gobierno en materia de vivienda.