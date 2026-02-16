Pablo Iglesias pide a Podemos dar portazo a la nueva alianza de izquierdas: "Recomiendo a mi partido no entrar en esa jaula de grillos"

Pablo Iglesias marca el camino a Podemos y vuelve a cargar contra la coalición de izquierdas con presencia en el Gobierno y que prevé relanzarse este domingo en un acto en Madrid. El exvicepresidente segundo del Gobierno y una de las figuras con más ascendencia en Podemos ha pedido a su formación desentenderse de esta alianza, formada por IU, Más Madrid, Comuns y Movimiento Sumar. "Recomendaría a mi partido no entrar en esa jaula de grillos".

El dirigente reaccionó a unas declaraciones de Aina Vidal, de los Comuns, donde apuntaba a que el resultado de Sumar había permitido revalidar el Gobierno de coalición. Unos resultados que fueron cuestionados por Iglesias: "Decía que el de 2023 fue un gran resultado. El resultado de Sumar en 2023 fue peor que el peor resultado de Unidas Podemos en todas las veces en las que compitió", defendió, en referencia a la coalición donde Podemos estaba integrado en las últimas generales.

En este punto, Iglesias continuó desluciendo el papel de la coalición: "Me llama la atención la reivindicación de ese momento, en el que estaban más partidos dentro de Sumar", advirtiendo que de aquellos "parece que solo quedan cuatro y empezaron siendo 12". Además, insistió en criticar que "se reivindica aquello como bueno, cuando fue el peor de todos los resultados".

"Asume el marco del 'café para todos'

El exvicepresidente de Podemos también cuestionó el planteamiento de la futura alianza de izquierdas, poniendo en duda su carácter plurinacional. Así, defendió que el partido morado tenía un "planteamiento republicano" del país, consistente en "plantear que España es una realidad plurinacional, pero que puede tener un proyecto colectivo de país en torno a la República, aquí parece que lo que se reivindica es el estado autonómico como forma de organización de los partidos". Así, repasó la coexistencia de partidos territoriales para concluir que "esto no es un planteamiento de defensa de la plurinacionalidad".

Así, Iglesias consideró que el planteamiento de Sumar es a su juicio "asumir el marco del café para todos del marco autonómico", donde los distintos partidos "si las pones un día a discutir de la financiación autonómica, pues nunca va a estar de acuerdo". "Frente a lo que representaba un proyecto republicano, aquí hay un intento de combinar regionalismo con plurinacionalidad que funciona un poco raro", ironizó.

Iglesias apuntó a que la nueva coalición es una "suma de debilidades", con cuatro organizaciones pero sin "liderazgo". Frente a esto, apuntó a Gabriel Rufián, a quien atribuyó "liderazgo mediático" pese a la falta de apoyo de mi partido. "Hay quien dice como Rufián, "Yo no tengo partido, pero tengo liderazgo mediático, entonces pongo en valor que me quiere mucho la gente, aunque mi partido no me apoya", apuntó. El exvicepresidente situó ambas opciones "tras la retórica de 'nos lo está pidiendo la ciudadanía'", apuntó, antes de señalar que "la ciudadanía lo que está pidiendo es otra cosa", señalando que "el que está muy cómodos en este debate es el PSOE", por tener tanto liderazgo como partido.

Noticias relacionadas

Unas horas después, el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, puso en cuestión la nueva alianza de izquierdas. Después de que la portavoz de los Comuns llamase a revisar los errores cometidos en los últimos años, el dirigente morado defendió que "la solución a los errores de Sumar no es un Sumar 2.0" y defendió que su forma de hacer política consiste en respetar "los límites del PSOE" frente a Podemos, que a su juicio "no acepta" estos límites.

Suscríbete para seguir leyendo