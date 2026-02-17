Dos propietarios renuncian a su vivienda protegida en la urbanización de Les Naus de Alicante

Llegan las dos primeras renuncias voluntarias entre los propietarios de las viviendas protegidas de la urbanización Les Naus. El alcalde de Alicante, Luis Barcala, en una comparecencia por sorpresa en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno de este martes, ha anunciado que dos personas han comunicado su renuncia a las viviendas que habían adquirido en el residencial bajo sospecha por las polémicas adjudicaciones.

"Acabamos de tener conocimiento, porque se ha comunicado así a la Conselleria de Vivienda y se nos ha dado conocimiento también al Ayuntamiento, de dos renuncias a dos de las viviendas. Son dos personas que no han aparecido en los medios", ha asegurado el regidor popular, en una intervención en la que ha pedido a todos aquellos dueños de viviendas que hayan accedido de manera presuntamente irregular que renuncien a sus propiedades, a la vez que ha recordado el examen exhaustivo que está realizando la Conselleria de Vivienda a los 140 dueños de pisos en la urbanización. De hecho, según ha podido saber INFORMACIÓN, este mismo domingo ya ha tenido lugar al menos una mudanza para abandonar el citado bloque.

"Es una noticia importante porque el mensaje que estamos trasladando de que no va a quedar impune absolutamente ninguna conducta irregular está calando. Animo a que todos aquellos que puedan tener la más mínima duda de si tenían o no derecho, si han accedido o no con derecho a esas viviendas, renuncien y entreguen esas viviendas a las que se puede haber accedido de forma irregular. El objeto del procedimiento penal y de la investigación en marcha pueden tener consecuencias muy, muy graves", ha apuntado el alcalde, quien ha descartado relevar la identidad, por protección de datos, de las dos personas que han renunciado: "Pues no lo puedo revelar. Lo siento. Las condiciones que han expuesto que están sujetas a la Ley de Protección de Datos. Debo entender, esto es una suposición mía, que a lo mejor las condiciones que se daban cuando accedieron ya no son o a lo mejor no eran exactamente o lo habían interpretado mal".

Sobre cómo será el procedimiento de renuncia, Barcala ha señalado que lo "prioritario es que las viviendas lleguen a quien tienen que llegar y que absolutamente ninguna de las viviendas pueda quedarse en manos de quien no tenía derecho a ello". Además, ha añadido que "esas viviendas ya se adjudican o bien en virtud de un tanteo y retracto, en virtud de una acción de nulidad o bien por una entrega voluntaria". "Eso se tiene que formalizar en una escritura porque es revertir una operación inmobiliaria que ya está hecha. Entonces las fórmulas que con las que se van haciendo es conselleria quien tiene que determinar el cómo, el cómo se ejecuta", ha añadido el alcalde, sin concretar más detalles del procedimiento que se debe abrir ahora para revertir la propiedad de esos dos pisos.

Desconfianza en la cooperativa

Sobre la futura adjudicación de dichos inmuebles, ahora vacantes, Barcala ha destacado que será gestionada directamente por la Generalitat. "La que está en tela de juicio es la cooperativa", lo que según el alcalde le desautoriza para gestionar el "relevo" de los propietario. Por tanto, según ha avanzado el dirigente popular, es la Conselleria de Vivienda quien "coge las riendas de la adjudicación".

Actualmente, según el decreto en vigor aprobado por el gobierno de Mazón a finales de 2024, los interesados en vivienda protegida pueden percibir 6,5 veces el Iprem en 14 mensualidades, lo que suponen unos ingresos anuales de 54.600 euros, una cantidad que puede aumentar hasta los 66.000 en caso de menores o mayores de 65 años a cargo o personas con discapacidad. El anterior decreto, el del Botànic, dejaba el límite en 46.800, pudiendo elevarse hasta los 53.000 euros. Los ingresos se contabilizan por unidad familiar, con independencia de que una pareja esté en separación de bienes. Además, se debe ser mayor de edad, tener la nacionalidad española y no ser titular del pleno dominio de otra vivienda en España.

El PSOE pide dar los nombres a Fiscalía

La portavoz del grupo municipal socialista, Ana Barceló, ha exigido al alcalde, Luis Barcala, que ponga inmediatamente en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción qué dos propietarios han renunciado a pisos en la urbanización Les Naus para que se clarifique cómo accedieron a ellos y por qué se produce ahora esa aparente renuncia voluntaria.

"La mayoría de las personas que conocemos que se han adjudicado esas viviendas tienen un vínculo con el Partido Popular o con este Ayuntamiento, por lo que lo que está ocurriendo en Alicante es un escándalo del PP, de Barcala y de Pérez Llorca: ha habido una falta de control inaceptable", ha defendido Barceló. "En este Ayuntamiento se han abierto canales de comunicación de información privilegiada que han posibilitado la compra de esas viviendas por personas que ahora sabemos que no cumplían los requisitos. El alcalde es el máximo responsable político y seguimos exigiendo su dimisión", ha insistido.

