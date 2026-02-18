La batalla Senado-Congreso se traslada al TC con otros tres conflictos planteados por la Cámara Alta

El pleno del Tribunal Constitucional sigue acumulando conflictos entre el Senado y el Congreso de los Diputados o con el Gobierno de Pedro Sánchez. En su última reunión, celebrada la semana, le ha llegado el turno a los tres últimos planteados por la Cámara Alta y que se suman a los 11 admitidos con anterioridad; algunos de ellos están dirigidos tanto contra la Cámara Baja como contra el Ejecutivo en sus respectivas competencias.

En los últimos admitidos a trámite, el Senado se dirige contra la decisión de la Mesa del Congreso de los Diputados de no proceder a la inmediata conclusión de los plazos de enmiendas de todas las proposiciones de ley remitidas por la Cámara Alta que hayan superado la duración de una única prórroga de conformidad con lo previsto en el artículo 91 del Reglamento del Congreso, porque considera que ello pretende mantener indefinidamente paralizadas todas las proposiciones de ley que le son devueltas. Para el Senado esto podría suponer la vulneración del artículo 66 (potestad legislativa de las Cortes Generales) y el artículo 87.1 (iniciativa legislativa) de la Constitución, así como de los artículos 43.3, 91, 108.2, 125 y 126.5 del Reglamento del Congreso.

Ley de movilidad

El segundo conflicto entre órganos constitucionales admitido ahora a trámite se interpone en relación con el Acuerdo de la Mesa del Congreso de los Diputados, de 11 de noviembre de 2025, de no proceder a la tramitación por el pleno del Congreso de dos enmiendas aprobadas por el del Senado por las que se incorporan un artículo y una disposición transitoria undécima al proyecto de ley de Movilidad Sostenible.

La Cámara Baja no lo hizo tras haber expresado el Gobierno su disconformidad con la tramitación de las mismas, pero el Senado sostiene que ese acuerdo sería contrario a los artículos 1.1. 23.2, 66.2, 90.2 y 134.6 de la Constitución y a los artículos, 31.1. 4, 97.1, 111, 121 y 123 del propio Reglamento del Congreso.

El tercer conflicto que será estudiado por el Constitucional se plantea precisamente contra el acuerdo por el que el Gobierno expresa su disconformidad respecto a la tramitación de esas enmiendas aprobadas por el pleno del Senado, por las que se incorporan cambios al proyecto de ley de Movilidad Sostenible. Para la Cámara Alta, este acuerdo del Gobierno que invoca lo establecido en el artículo 134.6 CE (veto presupuestario), podría vulnerar los artículos 1.1, 23, 66.2, 90.2 y 134.6 de la Constitución, los artículos 111, 121 y 123 del Reglamento del Congreso de los Diputados y el artículo 151 del del Senado.

