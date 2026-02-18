Sara Fernández

Marlaska, niega conocimiento previo del caso: “Ahora es el momento de la Justicia y todo el apoyo a la víctima”

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, asguró este miércoles la "decepción" tan grande que se ha llevado con el director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, que ha dimitido después de que un juzgado de Madrid haya admitido a trámite una querella interpuesta por una agente contra él por un presunto delito de agresión sexual. Más información