Yolanda Díaz no acudirá al acto de relanzamiento de Sumar: "Es el momento de las formaciones políticas"

Yolanda Díaz será la única ministra del ala minoritaria del Gobierno que no estará en el acto de refundación de Sumar este sábado 21 de febrero en el Círculo de Bellas Artes (Madrid). La vicepresidenta segunda ha confirmado que no asistirá al lanzamiento de la nueva coalición, donde IU, Más Madrid, Comuns y Movimiento Sumar escenificarán su compromiso de concurrir juntos a las próximas generales. La decisión de última hora llega tras días manteniendo la incógnita. "No voy a estar en el acto de esta tarde ni en el del sábado", dijo, en referencia al acto de Gabriel Rufián este miércoles en Madrid y al de los partidos de Sumar.

Así se ha pronunciado en una entrevista en Al Rojo Vivo, de La Sexta, donde ha justificado su ausencia en que "es el momento de las formaciones políticas", distanciándose así de las dinámicas orgánicas. Una forma de soltar lastre de la cuitas entre partidos e intentar preservar su figura institucional, como ya hizo en verano de 2024, tras el fiasco de las europeas, cuando dimitió de su cargo en el partido pero se mantuvo en el Gobierno.

Sobre las razones que le llevan a ausentarse el sábado, lo argumentó en el hecho de que los partidos "están trazando una hoja de ruta que yo espero que sirva para movilizar a la izquierda", señaló, antes de advertir que "no va de siglas ni de nombres", sino de "cambiar el estado de ánimo". Defendió así su posición de mantenerse en segundo plano, al menos de momento, hasta que el espacio termine de reorganizarse.

"Es muy importante lo que se puede fraguar hoy en España", ha justificado en la entrevista, antes de señalar que "es tan importante, que la ciudadanía necesita darle un poco de tiempo a las formaciones políticas para decidir qué quieren hacer, y generar esperanza". "Tenemos que romper una dinámica del estado de ánimo de la gente progresista de nuestro país", ha argumentado. "Le deseo mucha suerte al acto de hoy y al acto del sábado", ha continuado, después de insistir en que tampoco estará en el acto de este miércoles por la tarde protagonizado por Gabriel Rufián. A esa misma hora estará en un acto de EL PERIÓDICO en el Círculo de Bellas Artes.

Díaz despeja por fin la incógnita, después de días envuelta en dudas, según fuentes próximas. La semana pasado su entorno preveía su asistencia cuando se tomó la decisión de que los ministros acudieran al acto, tal como adelantó EL PERIÓDICO. El silencio de la dirigente ha generado gran desconcierto en su propio partido y en el resto de fuerzas de la coalición; en las últimas horas, algunas voces de Sumar a que la también ministra de Trabajo podría finalmente echarse atrás.

Quienes sí acudirán el sábado son el resto de ministros, el de Cultura, Ernest Urtasun, el de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy; la de Sanidad, Mónica García; y la de Infancia y Juventud, Sira Rego. También intervendrán representantes de los cuatro partidos de la coalición, como avanzó este medio. El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, la coordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández; además de representantes de los Comuns y de Más Madrid, sin descartar que en nombre de estas formaciones intervengan los ministros Urtasun y García.

Díaz denuncia "ataques de hombres"

La vicepresidenta segunda ha evitado despejar la duda de si optará de nuevo a ser candidata a las próximas generales, sin confirmar ni descartar, asegurando que "no es el momento de nombres, no se arregla nada hablando de nombres". Así, señaló que "a veces, en nuestros espacios les gusta más hablar de nombres que de proyectos". Preguntada por si tiene decidida su decisión sobre continuar al frente o no de la coalición de izquierdas, Díaz eludió la pregunta. "Sería imprudente si dijera esto. Creo que es el momento de los espacios", apuntó.

"Yo le pido a la ciudadanía progresista que asista, que se movilice, que hagan propuestas, que se entusiasmen y después, por supuesto, claro que se hablará de nombres", argumentó. Sobre la cuestión de si repetirá como candidata, insistió en eludir la respuesta, asegurando que no respondía "por responsabilidad y por respeto".

Sobre las consideraciones de Maíllo, que pidió "renovar" el liderazgo de la coalición, Díaz denunció los ataques recibidos en su trayectoria política. "Estos años he recibido ataques muy duros por parte de hombres", criticó. "Y hasta ahora nunca le he respondido a ninguno de esos hombres". Preguntada por si se incluía ahí Maíllo, aseguró que "es evidente" y que "no concibo la política así".

En este sentido, ha defendido que "la manera de hacer política es confrontar propuestas políticas". "A mí me gustaría que las personas que me vienen criticando todo este tiempo, a lo mejor que tengan alguna propuesta de país".

