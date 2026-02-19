Vídeo de su declaración ante el juez
El chófer de Carmen Pano dice que "tiene entendido" que ella llevó dinero a Ferraz, pero que no lo vio, porque aparcó en una paralela
Explicó ante el juez Santiago Pedraz que acompañaba a la empresaria a ciertos encargos, pero que a él no le informaban de si consistían en entregar dinero al PSOE
Álvaro Gallego confirmó ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que él actuaba en ocasiones como chófer de la empresaria Carmen Pano, cuando tenía que hacer encargo. En esa condición la llevó el día que ella afirma haber entregado dinero en efectivo a la sede socialista de la madrileña calle de Ferraz. No obstante, también sostuvo que "si era dinero, la verdad" es que no lo sabe, porque a él no le "daban cuenta de nada". Tampoco la vio entrar en la sede socialista, porque él aparcó en la calle Pintor Rosales que es una paralela a donde está el PSOE.
"Yo si era dinero, la verdad que no lo sé. Me enteré porque me di cuenta, pero a mí ni se me decía nada. A mí no me daban cuenta", explica el conductor a preguntas del fiscal Anticorrupción adscrito al caso, Luis Pastor. Tras señalar que al comisionista Víctor de Aldama, quien según la versión de Carmen Pano le dio el efectivo para llevar a Ferraz, afirmó haberle visto un par de veces, según consta en el vídeo de su declaración al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.
"En Pintor Rosales"
Durante su declaración ante el magistrado, realizada a través de una videoconferencia, la persona que llevó a Pano a Ferraz señaló que primero la trasladó al despacho de Víctor de Aldama y desde ahí a la sede del PSOE. Después matizó: "Tengo entendido que ella fue a la sede del PSOE. No lo vi, porque yo me quedé en Pintor Rosales".
No obstante, a medida que avanzaban las preguntas va confirmando que se trataba de dinero, aunque desconocía la cantidad total entregada ese día que, según Pano, fue de 45.000 euros. Explicó ante el juez que, aunque no le contaban nada, él se dio cuenta y pudo ver el dinero que iba en las bolsas: billetes de 50 euros organizados en tacos de 5.000 euros cada uno.
