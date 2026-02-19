Ayuso se defiende atacando tras el cese de Viciana: "Ustedes han traído a la política saltimbanquis"

El Pleno de la Asamblea de Madrid comenzaba hoy con el juramento de Eva María Gallego, Irene Zamora y Paul Rubio como nuevos diputados. Se trata de los tres integrantes del Grupo Popular que han sustituido a Pablo Posse, Mónica Lavín y Carlota Pasarón, los tres parlamentarios que dimitieron el pasado martes, tras el cese del consejero de Educación, Ciencia y Universidades. Estaba cantado que el asunto emergería hoy en la sesión de control. Y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, se ha defendido atacando.

Tanto la portavoz socialista, Mar Espinar, como la de Más Madrid, Mónica Bergerot, han buscado a la presidenta con el tema. "La crisis universitaria no se soluciona sustituyendo a los pocholos por pitbulls", ha indicado Espinar en referencia al nombre con que se ha dado en llamar al grupo de los parlamentarios dimisionarios, próximos a Viciana y al dramaturgo e ideólogo Antonio Castillo Algarra. Bergerot, por su parte, ha vinculado el cese de Viciana con el fraccionamiento de contratos en obras de centros educativos, el conocido como 'caso FP', que, ha asegurado, fue el consejero quien llevó a la Fiscalía.

"Usted no ha cesado a Viciana por incompetente, que lo era. Usted lo ha cesado por denunciar el troceamiento de contratos en la Consejería de Educación. A Viciana lo han cesado por la única línea roja que no se puede cruzar en el Partido Popular, denunciar la corrupción del entorno de Ayuso", ha apuntado, antes de asegurar que en las salidas de Viciana, dos directores generales y tres parlamentarios no hay una disputa ideológica sino "una guerra abierta de clanes fuera de control, un partido podrido y un gobierno en descomposición".

"Señoría, si iba tan mal la educación y doy un cambio a la consejería, ¿también está mal? Aclárese un poco, sea coherente", ha repuesto Ayuso, quien ha vuelto a definir a Viciana como "un funcionario honrado" y ha tratado de volver en contra los reproches. "¿Quiénes estaban en este grupo?", se ha preguntado en referencia a los salientes. "Un ingeniero aeroespacial, administradores civiles del Estado, profesores, licenciados en Derecho", se ha contestado ella misma. "¿Quiénes han tenido ustedes en sus listas?", ha proseguido. "Activistas, un acróbata a caballo, okupas, quemacajeros, amantes, porteros de puticlub, personas que gestionaban saunas... Eso es lo que han traído ustedes a la política, saltimbanquis", ha enfatizado. Y ha acusado a las formaciones de izquierda de llevar "la ideología sectaria" a las universidades.