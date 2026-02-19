Lucía Feijoo Viera

Aznar: “Qué es el populismo sino la manifestación más evidente del rechazo a las élites”

El presidente del Senado, Pedro Rollán, ha inaugurado el acto de presentación de la biografía “Alexis de Tocqueville. Un liberal único”, en el salón de Pasos Perdidos de la Cámara Alta. En la presentación ha participado, entre otros, el expresidente del Gobierno y presidente de la Fundación FAES, José María Aznar, que ha recuperado las reflexiones del pensador francés y ha subrayado que su gran lección consiste en garantizar la libertad dentro de la democracia. El expresidente ha subrayado varias ideas de Tocqueville para alertar del riesgo de un "nuevo despotismo", más benigno en apariencia, pero capaz de "degradar a los hombres sin violentarlos". Así, ha recordado que la igualdad democrática genera dos tendencias: una conduce a la libertad y otra a la servidumbre.