Feijóo pide la dimisión de Marlaska por la denuncia contra el jefe de la Policía: "Si no lo sabía, es un incompetente"

"Si no lo sabía, es un verdadero incompetente". Así ha reaccionado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en declaraciones a la prensa en Granollers, al ser preguntado por la denuncia contra el número dos del jefe de la Policía Nacional, el director adjunto operativo (DAO) del cuerpo, José Ángel González, por un delito de agresión sexual. El dirigente popular ha asegurado que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, no podía no tener constancia del caso y ha vuelto a pedir que dimita o que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le cese.

Feijóo ha sostenido que, con toda la información disponible, "cuesta mucho creer que el ministro del Interior no conociese los hechos". "Si no conoce a quién le rodea, ni qué hacen los que le rodean desde hace meses, es un verdadero incompetente", ha afirmado. Así, el popular ha recordado que los hechos se habrían producido en abril de 2025 y que la querella se presentó en el juzgado el pasado 9 de enero, hace cinco semanas. Además, ha señalado que González acompaña al ministro desde 2018 y que fue este quien le "prorrogó" la jubilación.

"Cada uno tiene su interpretación, pero los hechos son incuestionables. Si el ministro no lo sabía, es un verdadero incompetente; determinados medios publican que lo sabía desde hace meses. Lo que es evidente es que el número dos de la Policía no solo conocía los hechos, sino que intentó que la presunta víctima retirara la denuncia", ha rematado.

El presidente del PP ha hecho estas declaraciones después de visitar la fábrica de Pastas Gallo acompañado por el senador Juan Milián; por el alcalde de Castelldefels y presidente provincial del partido, Manu Reyes; así como por el portavoz en el Parlament, Juan Fernández. El dirigente del PP catalán, Alejandro Fernández, no ha acudido a la cita.

Al terminar su visita, Feijóo ha aprovechado su atención ante los medios de comunicación para hablar del caos de Rodalies y para hacer varias promesas en caso de que llegue a la Moncloa, como la de que el que sea designado como ministro de Fomento visite Catalunya cada tres meses para supervisar la ejecución de las obras y mejorar el servicio.

