Lucía Feijoo Viera

Feijóo pide la dimisión de Marlaska por la denuncia contra el número dos de la Policía: "Si no lo sabía, es un incompetente"

Alberto Núñez Feijóo ha intervenido este jueves ante los medios de comunicación después de visitar la fábrica de una conocida empresa en Granollers (Barcelona). El presidente del Partido Popular ha asegurado que lo que está pasando en España “es una vergüenza nacional e internacional”. “Si Grande-Marlaska no conocía el caso del exDAO, es un verdadero incompetente; y veremos si lo conocía o no”, ha reiterado Feijóo. Más información