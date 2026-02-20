La Audiencia Nacional juzgará a BBVA y a su expresidente Francisco González por contratar a Villarejo

La Audiencia Nacional juzgará al BBVA como persona jurídica y a su expresidente Francisco González por contratar al comisario Villarejo. La Sala de lo Penal ha desestimado íntegramente los 11 recursos de apelación presentados contra el auto de pase a procedimiento abreviado de la pieza separada 9 del denominado caso Tándem. En esta investigación el magistrado instructor Manuel García Castellón propuso juzgar por delitos de cohecho continuado y de descubrimiento y revelación de secretos al banco BBVA, a su expresidente Francisco González y a otras doce personas, entre directivos de la entidad y mandos policiales, por contratar al comisario jubilado José Manuel Villarejo y a su empresa, el Grupo Cenyt, para realizar distintos encargos supuestamente ilegales entre 2004 y 2016.

"La celebración de los contratos de 5 de febrero de 2010 con Cenyt fue ordenada por Francisco González, que ya sabia quien era esta entidad y sus métodos de investigación por los contratos anteriores, y no es irrazonable concluir que por eso la eligió tras no dar ningún resultado la investigación de Kroll en fuentes púbicas y sin utilizar otros medios alternativos de investigación para descubrir el patrimonio oculto de Fernando Martín y de Luis Portillo, mientras que sí lo dieron las investigaciones de Cenyt", especifica el auto en el que se confirma la decisión de García Castellón de procesar.

De esta forma, los magistrados consideran razonable que se pueda llegar a la conclusión de la participación de Francisco González en los delitos de cohecho y revelación de secretos", pues sabía que la información que Cenyt había obtenido en cumplimiento de los contratos se produjo "sin respetar la legalidad, sirviéndose de funcionarios policiales para acceder a datos de carácter íntimo y personal y a fuentes cerradas con injerencia en los derechos fundamentales de las personas investigadas, y sin autorización judicial, sin perjuicio de lo cual ordenó seguir contratando los servicios de Cenyt".

A lo largo de un total de 11 autos, la Sección Tercera analiza los indicios recabados por el instructor por los que propone juzgar a la excúpula del banco así como a su ex responsable de Seguridad, el que fue comisario de Policía Julio Corrochano, así como a los mandos policiales vinculados a Villarejo.

El excomisario José Manuel Villarejo a su llegada a la Audiencia Nacional, a 20 de enero de 2026, en Madrid (España). / Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

La Sala, en línea con la Fiscalía Anticorrupción, rechaza también el recurso del BBVA y recoge el argumento del instructor que estimó que no era creíble el desconocimiento alegado por el banco.

No era eficaz

En relación con el sistema establecido por BBVA de prevención y control para prevenir delitos, los jueces afirman que no era eficaz al dejar al margen de cualquier normativa de control a la presidencia ejecutiva y a la alta dirección que "indiciariamente cometieron los “delitos de cohecho y revelación de secretos en beneficio de BBVA investigados, remitiéndonos, al compartirlos, a los razonamientos del auto recurrido".

En el auto de García Castellón se constatan una serie de hechos cometidos por "algunos miembros de la alta dirección de BBVA, que infringían el código de conducta" interno del banco. Como por ejemplo habría pasado con el expresidente, quien "utilizó personal y recursos del BBVA para asesoramiento tributario y adquisición de fincas a título privado, obtención de datos del Registro, cuestiones relativas a sus vacaciones y uso del avión corporativo con ese fin. El auto se refiere asimismo a la disposición por parte de Ángel Cano, Consejero Delegado de BBVA, de dinero en efectivo de la entidad sin que conste la finalidad".

Por eso, para la Sala “no es irrazonable concluir, como hace el instructor que, al menos indiciariamente, el modelo de organización y gestión para prevenir delitos no era eficaz en cuanto que había un grupo de personas que podían actuar al margen del mismo y sin control, cuyas órdenes era obedecidas por los subordinados sin cuestionarlas”.

Noticias relacionadas

Añade que todos los indicios en este sentido hacen preciso que se valoren en conjunto en la fase de plenario, sin que corresponda a la Sala en este momento procesal establecer “como deberían haberse hecho los controles que podrían haber prevenido la comisión del delito, debiendo el análisis centrarse en la indiciaria constatación de que los que había no eran eficaces por las razones expuestas, aunque no las comparta la apelante -que la alta dirección estaba excluida del control”.

Suscríbete para seguir leyendo