Rueda reivindica la política "sin personalismos exagerados" en el ecuador de su legislatura y carga contra una oposición "desnortada"

El 18 de febrero de 2024, los gallegos acudían a las urnas para elegir quién sería el próximo presidente de la Xunta. Apenas dos años después, el popular Alfonso Rueda, quien se hizo con la quinta mayoría absoluta de la formación en la comunidad, reivindicó este domingo una política "sin personalismos exagerados" en la que ensalzó "el trabajo en equipo", "una maquinaria que funciona".

En torno a un millar de personas, según la propia organización, se congregaron en el Hotel San Francisco, en la capital gallega, para replicar el acto de presentación de la campaña de sus primeros comicios como candidato. Mismo espacio y también mismos oradores. El presidente del PP de Santiago, Borja Verea; la diputada más joven del Parlamento autonómico, Nicole Grueira; la alcaldesa de San Cibrao das Viñas, Marta Novoa; y el conselleiro de Cultura, José López Campos, quien bromeó al inicio de su intervención sobre los calcetines que lucía, de Castelao, fueron los encargados de tomar la palabra.

Conselleiros, directores xerales, presidentes provinciales, parlamentarios y simpatizantes alabaron a Rueda en un encuentro corto, de apenas una hora, y cuyo lema fue 'Galicia Rueda'. Entre las ausencias, la del líder del PP nacional y expresidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, quien no tenía agenda pública para este domingo.

Con reggaeton sonando de fondo, entre aplausos de los suyos y recogiendo el testigo de la broma de los calcetines de López Campos para reivindicar a Castelao como "una figura que es de todos", el presidente de los populares gallegos sacó pecho por algunas de las medidas de su gobierno, en materias como vivienda o sanidad, al tiempo que cargó contra una oposición "enfurruñada y desnortada". "Hablo de todos, de los dos", señaló en referencia al BNG y al PSdeG.

Rueda llamó a su equipo a "no caer en la autocomplacencia" e "ir a por más", si bien reconoció que, en ocasiones, "les pido cosas que no sé si yo mismo podría cumplir". También la más pura actualidad se coló en un discurso en el que, sin mencionarlo de manera directa, hizo referencia a Altri, cuyo proyecto, tras un gran revuelo social, fue archivado este viernes: "A quienes creen que merece un aplauso conseguir que no vengan industrias a Galicia, les digo que se están equivocando de pleno".

Elecciones a la vista

El Gobierno central fue, asimismo, pleno de las críticas del presidente de los populares gallegos, quien animó a "ir a por todas en las generales", con Feijóo a la cabeza. "No renunciemos a nada. Estamos viendo y viviendo cosas que tienen que acabarse", zanjó.

En clave gallega, aunque una vez más con alusiones indirectas, habló de Vox, formación que ha ganado territorio en las elecciones autonómicas de Extremadura y Aragón, donde complica el escenario para los populares a la hora de conformar sus gobiernos. "Galicia va a seguir confiando en el PP", zanjó.