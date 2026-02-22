Elecciones en Castilla y León
Directo | Sánchez acompaña a Carlos Martínez en un acto de precampaña en Ponferrada
En el acto también participarán la cabeza de lista del PSOE por León a las Cortes, Nuria Rubio y el secretario provincial del PSOE en León, Javier Alfonso Cendón
EP
Ponferrada (León)
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañará al candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez, en un acto público que tendrá lugar en Ponferrada (León) este domingo, día 22 de febrero, bajo el lema 'Comienza el cambio'.
En el acto también participarán la cabeza de lista del PSOE por León a las Cortes y vicesecretaria general del PSCyL, Nuria Rubio y el secretario provincial del PSOE en León, Javier Alfonso Cendón.
El evento, según ha publicado en redes sociales el PSOE de Ponferrada, tendrá lugar a las 11.00 horas en la Térmica Cultural.
- Realizan catas arqueológicas en la Catedral de Badajoz para realizar cuatro nuevas tumbas para arzobispos
- El mercado floral vuelve a la plaza Alta de Badajoz con muchas novedades
- Las comparsas Caribe y Dekebais y la murga El Nombre Da Igual tendrán tres placas en el Paseo del Carnaval de Badajoz
- Detienen al hombre que se precipitó desde un quinto piso en San Roque (Badajoz)
- Trágico accidente en Sagrajas (Badajoz), fallece un motorista al chocar contra una pared
- Diez comparsas y 15 artefactos desfilarán en Valdepasillas para despedir el Carnaval de Badajoz
- Fallece Jesús Salom, sargento de la base aérea de Talavera la Real y enfermo de ELA
- El Silencio celebra diez años en Badajoz empapelando el local con sus 596 denuncias: 'Una caza de brujas que nos hace más fuertes