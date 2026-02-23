Formación de gobiernos
Génova asume el mando de las negociaciones con Vox en Extremadura y Aragón
Cuca Gamarra justifica la intervención para velar por la "coherencia" de lo acordado con los de Abascal
El Partido Popular (PP) asume el mando, a nivel nacional, de las negociaciones con Vox en Extremadura y Aragón. Así lo anunció este lunes, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Dirección, la vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra. "La dirección del Partido Popular participará en las negociaciones con Vox en Extremadura y en Aragón. Lo vamos a hacer para facilitar los acuerdos, para garantizar que se ajustan a las posiciones nacionales del partido y, sobre todo, para velar por su coherencia", expresó Gamarra.
Y casi al mismo tiempo hacía lo propio, también en la comparecencia semanal ordinaria de su partido, el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, quien explicó: "Vamos a pasar a medidas concretas y detalladas, es lo que va a estar encima de la mesa”.
Una posición que refrendó el propio presidente de Vox, Santiago Abascal desde Arévalo: "mientras no haya un programa de gobierno claro, nosotros no vamos a hablar de nada más".
Noticia en elaboración.
Suscríbete para seguir leyendo
- Realizan catas arqueológicas en la Catedral de Badajoz para realizar cuatro nuevas tumbas para arzobispos
- Balance del incendio en la residencia de mayores de La Granadilla en Badajoz: 44 personas atendidas por inhalación de humos
- Trágico accidente en Sagrajas (Badajoz), fallece un motorista al chocar contra una pared
- Diez comparsas y 15 artefactos desfilarán en Valdepasillas para despedir el Carnaval de Badajoz
- Fallece Jesús Salom, sargento de la base aérea de Talavera la Real y enfermo de ELA
- El Silencio celebra diez años en Badajoz empapelando el local con sus 596 denuncias: 'Una caza de brujas que nos hace más fuertes
- Cerro Gordo celebra este viernes el Carnaval con siete murgas y cuatro comparsas
- Herido grave un joven de 29 años en un atropello en Badajoz