Vox centra las negociaciones con el PP en cerrar primero el programa de gobierno y después los cargos en Extremadura y Aragón

Vox y el PP comienzan esta semana un nuevo formato para negociar la conformación de gobiernos de coalición en Extremadura y Aragón consistente en primero acordar medidas "concretas, claras y conocidas", un programa de gobierno, y después ocuparse de puestos. El objetivo es vencer "el clima de desconfianza" entre ambos partidos que se ha instalado en las conversaciones.

Así lo ha trasladado el vicepresidente y secretario general de Vox, Ignacio Garriga, en rueda de prensa, donde ha detallado que las conversaciones que tendrán lugar esta semana en Extremadura y Aragón ya se producirán bajo este nuevo marco negociador. Fuentes de Vox matizan que han determinado la nueva estrategia para conversar con la dirección nacional del PP. Después, desde Arévalo, el presidente de Vox, Santiago Abascal, sentenció que "mientras no haya un programa de gobierno claro, nosotros no vamos a hablar de nada más".

Garriga ha detallado que las conversaciones se pilotarán ahora en dos fases. La primera, "fundamental y primordial" es ponerse de acuerdo sobre medidas "concretas", "ideas" y "un plan de gobierno" que "no dé lugar a interpretaciones" y con unas garantías pactadas que aseguren su cumplimiento. La segunda fase serán los puestos que ocupe cada uno en esos eventuales gobiernos de coalición. "Primero hablar del qué y luego veremos quién va a hacer ese quién, y con qué garantías vamos a corroborar que eso se lleve a cabo", ha resumido el secretario general de Vox.

Por parte de los de Santiago Abascal, las negociaciones seguirán siendo híbridas, tendrán un parte regional y otra nacional, según informa Servimedia. Es decir, en Extremadura seguirán liderando las negociaciones Óscar Fernández y la secretaria general adjunta del partido, Montserrat Lluís. En Aragón, por su parte, Lluís también estará en las negociaciones y, por parte de Vox Aragón, estará Alejandro Nolasco. Aseguraron que, por el momento, no saben a quién pondrá el PP en los equipos negociadores.

